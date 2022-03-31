Chú rể Hyun Bin có hành động ga lăng 'hết phần thiên hạ' khi chứng kiến cô dâu Son Ye Jin rơi nước mắt trong lễ cưới

Cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin nắm tay nhau bước lên lễ đường

Đám cưới của cặp đôi đã được tổ chức ngoài trời tại Aston House. Được biết, chỉ có những người quen thân thiết với gia đình hai bên mới tham dự với tư cách khách mời.

Cô dâu Son Ye Jin nở nụ cười rạng rỡ

Diễn viên Jang Dong Gun người bạn thân thiết của chú rể Hyun Bin sẽ đảm nhận bài phát biểu chúc mừng, ca sĩ Kim Bum Soo,Gummy và Paul Kim sẽ hát chúc mừng đám cưới.