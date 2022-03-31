Chú rể Hyun Bin có hành động ga lăng 'hết phần thiên hạ' khi chứng kiến cô dâu Son Ye Jin rơi nước mắt trong lễ cưới

Chiều 31/3, cặp đôi diễn viên Hyun Bin và Son Ye Jin tổ chức đám cưới tại Aston House khách sạn Grand Walkerhill ở quận Gwangjin, Seoul.
- Một góc sảnh cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tiết lộ, hình ảnh ngọt ngào, tình tứ chẳng kém trong phim khiến người hâm mộ gật gù 'đẩy thuyền không sai'
- Hình ảnh diễn tập trước đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tiết lộ
Đám cưới của cặp đôi đã được tổ chức ngoài trời tại Aston House. Được biết, chỉ có những người quen thân thiết với gia đình hai bên mới tham dự với tư cách khách mời.
Diễn viên Jang Dong Gun người bạn thân thiết của chú rể Hyun Bin sẽ đảm nhận bài phát biểu chúc mừng, ca sĩ Kim Bum Soo,Gummy và Paul Kim sẽ hát chúc mừng đám cưới.
Trong loạt ảnh được hé lộ, nữ diễn viên không kìm nổi xúc động trước giây phút thiêng liêng. Chứng kiến "nàng thơ" của đời mình bật khóc, Hyun Bin đã ngay lập tức đứng cạnh và trao cho cô ánh nhìn trìu mến như để động viên và thể hiện tình cảm. Khoảnh khắc này đã khiến netizen phát sốt vì quá đỗi ngọt ngào.
Được biết, hai diễn viên Hyun Bin và Son Ye Jin đã phát triển mối quan hệ thân thiết với nhau thông qua bộ phim 'The Negotiation'. Sau khi đóng chung trong bộ phim truyền hình của đài tvN 'Hạ cánh nơi anh', cặp đôi có tình cảm và bắt đầu hẹn hò sau đó.