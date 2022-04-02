Bi Rain "chỉ bắt chéo chân cũng cực sexy", dù là ông bố hai con nhưng nhan sắc vẫn vào hàng cực phẩm

Mới đây "anh chồng quốc dân" Bi Rain xuất hiện trên trang cá nhân với hình ảnh sang trọng, quyến rũ dù đã là bố của hai cô con gái.

Ca sĩ kiêm diễn viên Bi Rain đã đăng tải một số hình ảnh trên Instagram của mình vào chiều ngày 1/4.



Trong các bức ảnh, "chàng mưa" ngồi vắt chéo chân bên cạnh ô cửa kính được cho là địa điểm quay quảng cáo.



Rain trông giống như vị vua của một vương quốc, tỏa ra khí chất gợi cảm với bờ vai rộng và gương mặt đầy góc cạnh, khiến ai nhìn vào cũng phải rung rinh.

Được biết, gần đây Bi Rain đã "tái xuất" trong bộ phim truyền hình "Ghost Doctor" của đài tvN. "Ghost Doctor" là tác phẩm kể về câu chuyện của hai vị bác sĩ rất khác nhau về xuất thân, kỹ năng và tính cách, nhưng cuối cùng cả hai lại kết hợp cơ thể và tinh thần với nhau. Bi Rain đã kết hôn với "nữ thần màn ảnh" Kim Tae Hee và họ có hai cô con gái.

Theo The Herald Economy

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