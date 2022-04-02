Bi Rain "chỉ bắt chéo chân cũng cực sexy", dù là ông bố hai con nhưng nhan sắc vẫn vào hàng cực phẩm

Sao quốc tế 02/04/2022 23:43

Mới đây "anh chồng quốc dân" Bi Rain xuất hiện trên trang cá nhân với hình ảnh sang trọng, quyến rũ dù đã là bố của hai cô con gái.

Ca sĩ kiêm diễn viên Bi Rain đã đăng tải một số hình ảnh trên Instagram của mình vào chiều ngày 1/4.

Bi Rain 'chỉ bắt chéo chân cũng cực sexy', dù là ông bố hai con nhưng nhan sắc vẫn vào hàng cực phẩm - Ảnh 1
Trong các bức ảnh, "chàng mưa" ngồi vắt chéo chân bên cạnh ô cửa kính được cho là địa điểm quay quảng cáo. 

Rain trông giống như vị vua của một vương quốc, tỏa ra khí chất gợi cảm với bờ vai rộng và gương mặt đầy góc cạnh, khiến ai nhìn vào cũng phải rung rinh.

Được biết, gần đây Bi Rain đã "tái xuất" trong bộ phim truyền hình "Ghost Doctor" của đài tvN. "Ghost Doctor" là tác phẩm kể về câu chuyện của hai vị bác sĩ rất khác nhau về xuất thân, kỹ năng và tính cách, nhưng cuối cùng cả hai lại kết hợp cơ thể và tinh thần với nhau. Bi Rain đã kết hôn với "nữ thần màn ảnh" Kim Tae Hee và họ có hai cô con gái.

Theo The Herald Economy

Tập 4 của 'bom tấn' Pachinko chuẩn bị được phát sóng, 'tra nam' Lee Min Ho xuống nước năn nỉ người yêu và quyết định cuối cùng của Sun Ja sẽ là ai ?

Tập 4 của 'bom tấn' Pachinko chuẩn bị được phát sóng, 'tra nam' Lee Min Ho xuống nước năn nỉ người yêu và quyết định cuối cùng của Sun Ja sẽ là ai ?

Pachinko là câu chuyện bắt đầu từ một tình yêu bị ngăn cấm. Đây được xem là tác phẩm vẽ nên một kỷ nguyên không thể quên về chiến tranh, hòa bình, tình yêu, sự chia ly, chiến thắng và những quyết định giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bi Rain Bi Rain - Kim Tae Hee sao Hàn

TIN LIÊN QUAN

Tập 4 của 'bom tấn' Pachinko chuẩn bị được phát sóng, 'tra nam' Lee Min Ho xuống nước năn nỉ người yêu và quyết định cuối cùng của Sun Ja sẽ là ai ?

Tập 4 của 'bom tấn' Pachinko chuẩn bị được phát sóng, 'tra nam' Lee Min Ho xuống nước năn nỉ người yêu và quyết định cuối cùng của Sun Ja sẽ là ai ?

Nhìn lại hôn lễ đẹp như truyện cổ tích của cặp đôi vàng trong làng giải trí Hàn Quốc Hyun Bin - Son Ye Jin

Nhìn lại hôn lễ đẹp như truyện cổ tích của cặp đôi vàng trong làng giải trí Hàn Quốc Hyun Bin - Son Ye Jin

Phu nhân nhà Jang Dong Gun nổi bật với gu thời trang sang chảnh, quý phái vào ngày trọng đại của cặp đôi Bin Jin

Phu nhân nhà Jang Dong Gun nổi bật với gu thời trang sang chảnh, quý phái vào ngày trọng đại của cặp đôi Bin Jin

BIGBANG nhá hàng poster lyric khiến fan nóng lòng mong chờ đến ngày các ông hoàng tái xuất

BIGBANG nhá hàng poster lyric khiến fan nóng lòng mong chờ đến ngày các ông hoàng tái xuất

Hé lộ thực đơn "siêu sang chảnh" trong hôn lễ của cặp vợ chồng son Hyun Bin - Son Ye Jin

Hé lộ thực đơn "siêu sang chảnh" trong hôn lễ của cặp vợ chồng son Hyun Bin - Son Ye Jin

Công ty chủ quản của BTS: "Không có bất cứ sự khoan hồng nào cho những kẻ tung tin đồn ác ý"

Công ty chủ quản của BTS: "Không có bất cứ sự khoan hồng nào cho những kẻ tung tin đồn ác ý"

TIN MỚI NHẤT

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 25 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?