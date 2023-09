Tạo hình Thanh Xà của Chung Hân Đồng khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt'

Bộ phim Thanh Xà: Tiền duyên công bố loạt ảnh của dàn diễn viên chính là Chung Hân Đồng, Lâm Hựu Uy và Henry Prince Mak.

Cách đây không lâu, truyền thông xứ Trung đưa tin bộ phim "Thanh Xà: Tiền duyên" công bố loạt ảnh của dàn diễn viên chính là Chung Hân Đồng, Lâm Hựu Uy và Henry Prince Mak. Tác phẩm được remake theo bản phim điện ảnh được sản xuất năm 1993 do Từ Khắc đạo diễn, Trương Mạn Ngọc, Vương Tổ Hiền tham gia diễn xuất.

Trong bộ phim "Thanh Xà: Tiền duyên", Chung Hân Đồng đảm nhận vai Thanh Xà. Tạo hình của cô được khen thanh tao, khí chất. Nhan sắc của nữ diễn viên được đánh giá "thăng hạng" sau khi giảm cân. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả để lại bình luận diện mạo của Chung Hân Đồng không thua kém "Thanh Xà" Trương Mạn Ngọc.

Tạo hình Thanh Xà của Chung Hân Đồng - Ảnh: Internet

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên của nhóm nhạc Twins nổi danh Hong Kong. Cô cũng thành công "lấn sân" diễn xuất với các vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Ngoài Chung Hân Đồng, tạo hình của hai nam chính cũng được đánh giá ổn. Điểm khán giả chưa hài lòng là trang phục của Thanh Xà có màu sắc tối, một số cảnh quay kỳ ảo được thực hiện kỹ xảo chưa chỉn chu.

Chung Hân Đồng - Ảnh: Internet

"Thanh Xà: Tiền duyên" kể về chuyện tình giữa Thanh Xà (rắn tu luyện thành người) và Đạo Thanh (Lâm Hựu Uy) - vốn là linh hồn cây thần hóa thành người. Họ gặp gỡ và yêu nhau trong quá trình tu tiên. Đạo Thanh nghịch ý trời giúp Thanh Xà hóa cá niên bị đọa đầy luân hồi. Trong suốt 100 năm, Thanh Xà không ngừng tìm kiếm sự tái sinh của Đạo Thanh dưới sự bảo vệ và giúp đỡ từ Thần Núi (Henry Prince Mak).

