Livestream tắt điện, nữ MC thấy có điềm nên "tiên tri" luôn 1 điều về Hyun Bin và Son Ye Jin, 4 năm sau thành sự thật

Sao quốc tế 02/04/2022 23:39

MC đám cưới thế kỷ của Hyun Bin và Son Ye Jin hóa ra lại có mối quan hệ đặc biệt với 2 vợ chồng từ tận năm 2018, cùng lời tiên tri ứng nghiệm đến bất ngờ.

Sau khoảng thời gian 2 năm cùng bên cạnh nhau, cuối cùng vào ngày 31/3 một siêu đám cưới khiến bao người tròn xoe mắt của cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin cũng đã chính thức diễn ra. Mọi khoảnh khắcdù là nhỏ nhất liên quan đến đám cưới thế kỷ đều khiến dân tình nóng ran. Người cầm trịch của buổi lễ quan trọng nhất trong đời 2 minh tinh màn bạc xứ Hàn chính là nữ MC nổi tiếng Park Kyung Rim. Nhân vật này thực chất có mối quan hệ cực kỳ đặc biệt với 2 vợ chồng, thậm chí từng đưa ra lời "tiên tri" cực kỳ chuẩn xác.

Park Kyung Rim từng dẫn dắt 1 buổi phỏng vấn đoàn phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử - bộ phim đầu tiên mà Hyun Bin và Son Ye Jin có cơ hội đóng cặp với nhau vào năm 2018. Trong buổi phỏng vấn, đột nhiên trường quay mất điện. Các nhân viên phải bật đèn pin điện thoại để đạo diễn và 2 diễn viên chính tiếp tục trả lời câu hỏi. Trước tình huống này, Park Kyung Rim đã đột nhiên thốt lên 1 tin vui đặc biệt về Hyun Bin và Son Ye Jin.

Livestream tắt điện, nữ MC thấy có điềm nên 'tiên tri' luôn 1 điều về Hyun Bin và Son Ye Jin, 4 năm sau thành sự thật - Ảnh 1
Nữ MC từng dự đoán cặp đôi yun Bin và Son Ye Jin sẽ nên duyên: Ảnh - Internet

Cụ thể, Park Kyung Rim đã đọc bình luận của 1 fan: "Trong tình huống mất điện, đó là dấu hiệu của giải độc đắc". "Giải độc đắc" trong bình luận này chính là sự thành công của bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Sau 4 năm, fan cho rằng không phải thành công của bộ phim năm xưa, giải độc đắc hoá ra chính là một đám cưới "thế kỉ" của Hyun Bin và Son Ye Jin. Nhân dịp này cặp đôi cũng đã quyết định mời luôn Park Kyung Rim trở thành MC hôn lễ, đánh dấu màn tái ngộ thế kỷ đình đám những ngày qua.

Livestream tắt điện, nữ MC thấy có điềm nên 'tiên tri' luôn 1 điều về Hyun Bin và Son Ye Jin, 4 năm sau thành sự thật - Ảnh 2
Ngay từ những ngày đầu đóng bộ phim "Cuộc đàm phán sinh tử" cặp đôi đã có những cử chỉ tình cảm khiến netizen đứng ngồi không yên - Ảnh: Internet

Sau Cuộc Đàm Phán Sinh Tử cả hai đã nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm nhưng liên tục phủ nhận mãi đến khi bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh được phát sóng và trở nên đình đám thì cả hai mới chính thức công khai hẹn hò nhau và tổ chức một hôn lễ hoành tráng khiến dân tình không thể nào sốt hơn.

12 người nổi tiếng đã che giấu tuổi thật của mình trong nhiều năm qua, sự thật gây SỐC toàn tập

12 người nổi tiếng đã che giấu tuổi thật của mình trong nhiều năm qua, sự thật gây SỐC toàn tập

Trong khi một số người hoàn toàn thoải mái khi thảo luận về tuổi của họ, thì đối với những người khác, đó là một chủ đề đáng sợ. Trong ngành giải trí, tuổi tác có thể là một chủ đề đặc biệt nhạy cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Hyun Bin - Son Ye Jin Hyun Bin - Son Ye Jin kết hôn Cuộc Đàm Phán Sinh Tử Hạ cánh nơi anh

TIN LIÊN QUAN

12 người nổi tiếng đã che giấu tuổi thật của mình trong nhiều năm qua, sự thật gây SỐC toàn tập

12 người nổi tiếng đã che giấu tuổi thật của mình trong nhiều năm qua, sự thật gây SỐC toàn tập

Gong Hyo Jin - Kelvin Oh cặp đôi "chị em" khẳng định "Kết hôn ư? Vẫn chưa đâu"

Gong Hyo Jin - Kelvin Oh cặp đôi "chị em" khẳng định "Kết hôn ư? Vẫn chưa đâu"

Khoe vẻ đẹp tuổi 41 gợi cảm đến khó tin, Song Hye Kyo hớp hồn người nhìn với nhan sắc vạn người mê

Khoe vẻ đẹp tuổi 41 gợi cảm đến khó tin, Song Hye Kyo hớp hồn người nhìn với nhan sắc vạn người mê

Mua được nhà sau hơn 50 năm tích góp, 'bố của Ha Ri' trong Hẹn hò chốn công sở tiết lộ về sóng gió trong sự nghiệp 20 năm làm diễn viên phụ

Mua được nhà sau hơn 50 năm tích góp, 'bố của Ha Ri' trong Hẹn hò chốn công sở tiết lộ về sóng gió trong sự nghiệp 20 năm làm diễn viên phụ

Nữ hoàng sexy thế hệ mới của Kpop – Hwasa tung ảnh khoe dáng chuẩn đồng hồ cát khiến bao người ngưỡng mộ

Nữ hoàng sexy thế hệ mới của Kpop – Hwasa tung ảnh khoe dáng chuẩn đồng hồ cát khiến bao người ngưỡng mộ

Lee Soo Hyuk tái xuất trong phim mới cùng ‘chị đại’ Kim Hee Sun, nhan sắc siêu thực khiến người xem liên tưởng đến vị thần phương Đông trong truyền thuyết

Lee Soo Hyuk tái xuất trong phim mới cùng ‘chị đại’ Kim Hee Sun, nhan sắc siêu thực khiến người xem liên tưởng đến vị thần phương Đông trong truyền thuyết

TIN MỚI NHẤT

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 32 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 43 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 4 giờ 12 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?