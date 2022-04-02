Livestream tắt điện, nữ MC thấy có điềm nên "tiên tri" luôn 1 điều về Hyun Bin và Son Ye Jin, 4 năm sau thành sự thật

Sau khoảng thời gian 2 năm cùng bên cạnh nhau, cuối cùng vào ngày 31/3 một siêu đám cưới khiến bao người tròn xoe mắt của cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin cũng đã chính thức diễn ra. Mọi khoảnh khắcdù là nhỏ nhất liên quan đến đám cưới thế kỷ đều khiến dân tình nóng ran. Người cầm trịch của buổi lễ quan trọng nhất trong đời 2 minh tinh màn bạc xứ Hàn chính là nữ MC nổi tiếng Park Kyung Rim. Nhân vật này thực chất có mối quan hệ cực kỳ đặc biệt với 2 vợ chồng, thậm chí từng đưa ra lời "tiên tri" cực kỳ chuẩn xác.

Park Kyung Rim từng dẫn dắt 1 buổi phỏng vấn đoàn phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử - bộ phim đầu tiên mà Hyun Bin và Son Ye Jin có cơ hội đóng cặp với nhau vào năm 2018. Trong buổi phỏng vấn, đột nhiên trường quay mất điện. Các nhân viên phải bật đèn pin điện thoại để đạo diễn và 2 diễn viên chính tiếp tục trả lời câu hỏi. Trước tình huống này, Park Kyung Rim đã đột nhiên thốt lên 1 tin vui đặc biệt về Hyun Bin và Son Ye Jin.