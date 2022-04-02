Lee Soo Hyuk tái xuất trong phim mới cùng ‘chị đại’ Kim Hee Sun, nhan sắc siêu thực khiến người xem liên tưởng đến vị thần phương Đông trong truyền thuyết

Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh Hàn, Lee Soo Hyuk đã quay trở lại với vai thần chết trong bộ phim Ngày mai (Tomorrow).

Ngày mai dựa trên webtoon cùng tên kể về Choi Joon Woong (Rowoon SF9), người bị tai nạn đáng tiếc khi đang loay hoay đi tìm việc. Sau đó anh đã hợp tác với thần chết Goo Ryun (Kim Hee Sun) và Lim Ryoong Goo (Yoon Ji On) để cứu mạng những người đang có ý định tự tử. Joon Woong đã gia nhập nhóm với tư cách là thành viên trẻ nhất. Và Park Joong Gil (Lee Soo Hyuk) là trưởng nhóm đội quản lý tại Joomadeung (trụ sở quản lý linh hồn của thế giới bên kia).

Dù mới chỉ xuất hiện vài phân cảnh trong tập 1, nhan sắc của nam diễn viên Lee Soo Hyuk đã hoàn toàn chiếm được sự chú ý của khán giả.

Vai diễn của Lee Soo Hyuk trong phim đã khiến nhiều khán giả phải đặt câu hỏi tại sao thần chết trên phim lại quyến rũ đến vậy. Dù chưa thể hiện quá nhiều nhưng phong thái lạnh lùng cùng gương mặt điển trai của anh đã đón nhận được rất nhiều tình yêu của cư dân mạng.

Gương mặt không cảm xúc, lạnh lùng đến rợn người của anh chàng lại khiến người xem cảm thấy phấn khích. Dường như vai diễn thần chết Park Joong Gil sinh ra là để dành cho nam tài tử.

Phim đã lên sóng tập 1 vào tối 1/4 và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Theo Chosun