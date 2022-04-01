Nam Joo Hyuk – Vượt tất cả điều tiếng để chứng minh thực lực bản thân trong hành trình từ người mẫu được săn đón đến khoảnh khắc bị netizen Hàn tẩy chay kịch liệt

Sao quốc tế 01/04/2022 21:19

Dù nổi tiếng từ sớm, Nam Joo Hyuk luôn gây tranh cãi về khả năng diễn xuất của mình. Anh chàng đã từng bước một trưởng thành và chứng minh năng lực của bản thân trong từng vai diễn.

Nam Joo Hyuk (22/2/1994) khởi nghiệp với nghề người mẫu và nhanh chóng lấn sân sang diễn viên. Nam Joo Hyuk được biết đến là người vô cùng kín tiếng và kính nghiệp, ngôi sao hiếm hoi thành công chỉ sau vai chính đầu tiên (School 2015) và bắt đầu nổi tiếng từ năm 2015 dù bị chê bai nhiều về khả năng diễn xuất.

Nam Joo Hyuk – Vượt tất cả điều tiếng để chứng minh thực lực bản thân trong hành trình từ người mẫu được săn đón đến khoảnh khắc bị netizen Hàn tẩy chay kịch liệt - Ảnh 1
Bộ phim School 2015

Sau khi rơi vào đáy của sự nghiệp với thảm họa Cô Dâu Thuỷ Thần (2017), bị phần lớn cư dân Hàn tẩy chay và không muốn anh góp mặt vào bất cứ tác phẩm nào khác, Nam Joo Huyk đã từng bước cố gắng và có được vị trí vững chắc trong lòng khán giả Hàn Quốc như hiện tại.

Nam Joo Hyuk – Vượt tất cả điều tiếng để chứng minh thực lực bản thân trong hành trình từ người mẫu được săn đón đến khoảnh khắc bị netizen Hàn tẩy chay kịch liệt - Ảnh 2
Bộ phim Cô dâu thủy thần khiến Nam Joo Hyuk rơi vào vực thẳm diễn xuất

Kể từ Cô Dâu Thuỷ Thần, Nam Joo Hyuk đã có bước ngoặt vô cùng lớn khi được chọn là diễn viên chính trong nhiều dự án lớn cùng các bạn diễn là những tên tuổi lớn của nền điện ảnh Hàn Quốc với các bộ phim thành công trên phương diện thương mại lẫn nghệ thuật.

Nam Joo Hyuk – Vượt tất cả điều tiếng để chứng minh thực lực bản thân trong hành trình từ người mẫu được săn đón đến khoảnh khắc bị netizen Hàn tẩy chay kịch liệt - Ảnh 3
Joon Hyung trong Tiên nữ cử tạ là vai diễn khiến người mê phim Hàn nhớ về Nam Joo Hyuk nhiều nhất

Nhắc đến Nam Joo Hyuk, người ta nhớ ngay đến vai anh chàng vận động viên bơi lội Joon Hyung trong Tiên nữ cử tạ. Vai diễn hài hước và đáng yêu mang đậm chất boyfriend material trong bộ romcom chữa lành này nhanh chóng tạo thành làn sóng quốc tế vô cùng lớn , khiến cặp đôi Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk nổi tiếng khắp Châu Á và là bước đệm để Nam Joo Hyuk toả sáng.

Nam Joo Hyuk – Vượt tất cả điều tiếng để chứng minh thực lực bản thân trong hành trình từ người mẫu được săn đón đến khoảnh khắc bị netizen Hàn tẩy chay kịch liệt - Ảnh 4
Bộ phim Josée, nàng thơ của tôi đã chứng minh thực lực diễn xuất của Nam Joo Hyuk

Đây là tác phẩm độc đáo đến từ đạo diễn nghệ thuật Kim Jong Kwan được ông mang đi trình chiếu tại nhiều LHP Châu Âu. Young Seok là chàng trai sinh viên năm cuối tốt bụng nhưng cũng đầy tham vọng. Young Seok ngây thơ để rồi bị lạc vào cạm bẫy cuộc đời, sẵn sàng làm đủ chuyện trên đời từ cặp kè với giảng viên đến dụ dỗ con gái để có thể thăng tiến và tồn tại.

Nam Joo Hyuk – Vượt tất cả điều tiếng để chứng minh thực lực bản thân trong hành trình từ người mẫu được săn đón đến khoảnh khắc bị netizen Hàn tẩy chay kịch liệt - Ảnh 5

Lòng trắc ẩn sâu sắc đã khiến Young Seok cứu Josée (Han Ji Min) từ trên con phố để rồi tiến dần vào thế giới của Josée - một thế giới đầy phẳng lặng và trầm lắng. Sự "mắc kẹt" trong tâm hồn giữa tình yêu và lòng tốt được Nam Joo Huyk khắc hoạ vô cùng sâu sắc mà không cần một lời thoại nào.

Ngoài những bộ phim trên, Nam Joo Hyuk còn tham gia diễn xuất trong các dự án The Light in Your Eyes, The School Nurse Files Khởi nghiệp. Mỗi vai diễn đều chứa đựng cảm xúc nhân vật khác nhau với tâm lý đa chiều, đa cảm. Trong mỗi vai diễn, Nam Joo Hyuk đều chứng minh được tốt khả năng diễn xuất và nhập tâm của mình. Anh không còn bị đánh giá là 'một màu, đơ cứng' như khi còn đóng Cô dâu thủy thần nữa.

Nam Joo Hyuk – Vượt tất cả điều tiếng để chứng minh thực lực bản thân trong hành trình từ người mẫu được săn đón đến khoảnh khắc bị netizen Hàn tẩy chay kịch liệt - Ảnh 6

Và cuối cùng, trong danh sách những vai diễn làm nên tên tuổi của Nam Joo Hyuk, không thể kể siết độ tuyệt vời của nhân vật Back Yi Jin này. Đây có lẽ sẽ là một trong những hình tượng tiêu biểu nhất trong địa hạt truyền hình và được sinh ra để dành cho Nam Joo Huyk.
Cậu thanh niên tài giỏi với tương lai rực rỡ như ngọn đèn Phương Nam bỗng chốc tan thành mây khói vì một thời đại bão táp và kham khổ. Nỗi đau chồng chất ấy trong nhiều bộ phim khác sẽ khiến con người trở nên đau khổ hay tha hoá nhưng với Yi Jin, sự lạc quan luôn tồn tại trong chính bản thân mỗi người.

Nam Joo Hyuk – Vượt tất cả điều tiếng để chứng minh thực lực bản thân trong hành trình từ người mẫu được săn đón đến khoảnh khắc bị netizen Hàn tẩy chay kịch liệt - Ảnh 7

Nhân vật Baek Yi Jin trong Tuổi 25, tuổi 21

Trước những cảm xúc quan trọng, phải bộc lộ nguyên vẹn những xung đột và mâu thuẫn cảm xúc phức tạp, Nam Joo Hyuk đã cố gắng nhập tâm hòa mình vào nhân vật Baek Yi Jin trong suốt quá trình chuẩn bị quay phim. Cậu ấy thể hiện sự đau đớn, thống khổ xen lẫn bất lực và ánh mắt hối hận cùng với nước mắt qua từng biểu cảm nét mặt.

Nam Joo Hyuk – Vượt tất cả điều tiếng để chứng minh thực lực bản thân trong hành trình từ người mẫu được săn đón đến khoảnh khắc bị netizen Hàn tẩy chay kịch liệt - Ảnh 8

Nhận xét về Nam Joo Hyuk, ông ty sản xuất Hwa & Dam Pictures cho biết: "Đây là cảnh quay khiến Nam Joo Hyuk tỏa sáng hơn trong nỗ lực và nhiệt huyết của mình để trở thành Baek Yi Jin."

Người hâm mộ hy vọng anh chàng tài năng và chăm chỉ này sẽ giữ vững phong độ trong làng phim xứ Hàn - nơi luôn cạnh tranh khốc liệt. 

Theo Tenasia

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