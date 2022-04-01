Quên CEO Kang Tae Moo và thư kí Cha điển trai đi, nữ chính và nữ phụ trong Hẹn hò chốn công sở đang khiến fan ‘chèo thuyền’ nhiệt liệt vì điều này

Sao quốc tế 01/04/2022 19:30

Mới đây, những hình ảnh hai cô nàng đóng chính trong phim Hẹn hò chốn công sở đã khiến dân tình vô cùng phấn khích và 'đẩy thuyền' kịch liệt.

A Business Proposal (Hẹn Hò Chốn Công Sở) hiện đang là bộ phim gây sốt ở nhiều quốc gia. Với sự tham gia của Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong, Kim Min Kyu, Seol In Ah, bộ phim đã thu hút nhiều sự quan tâm của người xem bởi ngoại hình nổi bật của dàn diễn viên.

Quên CEO Kang Tae Moo và thư kí Cha điển trai đi, nữ chính và nữ phụ trong Hẹn hò chốn công sở đang khiến fan ‘chèo thuyền’ nhiệt liệt vì điều này - Ảnh 1
 Ảnh trong phim Hẹn Hò Chốn Công Sở

Bộ phim đã được đóng máy và chỉ còn 2 tập nữa thôi là kết thúc. Thế nên, hai cô nàng Se Jeong và In Ah đã quyết định đi cắm trại cùng nhau để kỉ niệm một hành trình dài đã cùng nhau trải qua.

Quên CEO Kang Tae Moo và thư kí Cha điển trai đi, nữ chính và nữ phụ trong Hẹn hò chốn công sở đang khiến fan ‘chèo thuyền’ nhiệt liệt vì điều này - Ảnh 2
Ảnh từ tài khoản SNS của In Ah
Quên CEO Kang Tae Moo và thư kí Cha điển trai đi, nữ chính và nữ phụ trong Hẹn hò chốn công sở đang khiến fan ‘chèo thuyền’ nhiệt liệt vì điều này - Ảnh 3
Cả hai đã đi cắm trại cùng nhau
Quên CEO Kang Tae Moo và thư kí Cha điển trai đi, nữ chính và nữ phụ trong Hẹn hò chốn công sở đang khiến fan ‘chèo thuyền’ nhiệt liệt vì điều này - Ảnh 4
Và còn cùng ngắm hoàng hôn xinh đẹp
Quên CEO Kang Tae Moo và thư kí Cha điển trai đi, nữ chính và nữ phụ trong Hẹn hò chốn công sở đang khiến fan ‘chèo thuyền’ nhiệt liệt vì điều này - Ảnh 5
In Ah còn chụp hình cho Se Jeong

Những hình ảnh được cung cấp bởi chính tài khoản MXH của In Ah. Cô này viết caption “Chuẩn bị nói lời tạm biệt với Shin Ha Ri & Jin Young Seo và sẵn sàng cho một khởi đầu mới của Se Jeong & In Ah thôi nào”.

Qua đây, người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ trước tình bạn đẹp của hai nữ diễn viên. Năm năm trôi qua kể từ ngày phát sóng School 2017, Kim Sejeong và Seol In Ah lại có dịp hợp tác với nhau trong Hẹn Hò Chốn Công Sở. Ở phim này, vai diễn của hai nàng đều đã bước chân ra khỏi ghế nhà trường, trở thành những quý cô công sở xinh đẹp rồi. Đặc biệt hơn, họ không còn đối đầu nữa mà được làm đôi bạn thân cực hot trên màn ảnh Hàn. 

Sejeong là cô nàng Shin Ha Ri hoạt bát, sống tích cực, còn Seol In Ah thì là nàng tiểu thư Jin Young Seo, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn lớn đồng thời cũng là trưởng nhóm kế hoạch và tiếp thị với tính cách thẳng thắn. Cả hai trở thành bạn thân với nhau nhờ hợp tính cách cực dị, cực quậy và thích uống rượu mỗi khi buồn. 

Hẹn Hò Chốn Công Sở có sự tham gia của Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong, Seol In Ah và Kim Min Kyu. Bộ phim thu hút nhiều người xem kể từ khi ra mắt, thường xuyên dẫn đầu khung giờ phát sóng và đạt thứ hạng cao trên Netflix.

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Từ khóa:   Kim Se Jeong Seol In Ah Kbiz

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