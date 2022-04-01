Người viết bài còn gây sốc khi nói về chi phí: "Các bạn sẽ được trả 50 Won (khoảng 1000 VNĐ) cho bình luận ngắn và 100 Won (khoảng 2000 VNĐ) cho bình luận dài".

Trên thực tế, có nhiều video công kích Jang Won Young liên tục được đăng tải lên Youtube, gây ra tranh cãi nảy lửa. Bất kể việc tuyển dụng anti trên có diễn ra thật hay không, nhiều người bị sốc về việc có những antifan có ác cảm như vậy với một idol nữ 18 tuổi.

Vốn được công chúng Hàn Quốc yêu mến kể từ khi tham gia show sống còn "Produce 101", tuy nhiên, sau khi IZ*ONE tan rã và Jang Won young ra mắt với IVE, nữ idol đang ngày càng phải chịu nhiều ác cảm từ cư dân mạng. Về điều này, một người làm trong ngành cùng IZ*ONE ở thời điểm quảng bá cho biết: "Đúng là khi đó Jang Won Young nhận được rất nhiều sự quan tâm và ưu ái. Tôi thấy những bình luận ác ý bây giờ là phản ứng của công chúng trước sự phát triển quá nhanh chóng của Jang Won Young".

Về vấn đề Jang Wonyoung bị cho rằng phải chịu trách nhiệm về việc chấm dứt hoạt động của IZ*ONE, 1 quan chức khác cho rằng: "Các thành viên cũ của IZ*ONE đều đang hoạt động solo hoặc quảng bá nhóm nhạc của mình. Làm như thế này không phải mọi người đang kìm hãm sự phát triển của Jang Wonyoung hay sao?"

Công ty chủ quản Starship Entertainment cũng phải vất vả đối phó với những luồng dư luận ác ý nhắm vào Jang Won Young. Công ty cho biết đang thuê nhóm giám sát và thu thập các bài đăng có thể gây tổn hại đến danh tiếng của nghệ sĩ công ty, từ đó làm tiền đề để khởi kiện trong tương lai.

Như vậy, theo như phân tích, mối ác cảm mà 1 bộ phận khán giả dành cho Jang Won Young có thể là do sự nổi tiếng quá mức của nữ idol hoặc nhằm mục đích ngăn cản. Dù là lý do gì, việc tấn công 1 cách có hệ thống đối với cô gái 18 tuổi như vậy là vô cùng phản cảm và không chấp nhận được.

Theo YTN