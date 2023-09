Khoe vẻ đẹp tuổi 41 gợi cảm đến khó tin, Song Hye Kyo hớp hồn người nhìn với nhan sắc vạn người mê

Vẻ đẹp không tuổi của Song Hye Kyo luôn khiến netizen ngưỡng mộ.

Mới đây, Song Hye Kyo đã đăng một bức ảnh trên tài khoản Instagram của mình.

Ảnh được mỹ nhân họ Song đăng tải trên Instagram

Trong ảnh, Song Hye Kyo khoe vẻ đẹp sang trọng, quý phái đến xiêu lòng khi diện một sản phẩm trang sức của thương hiệu mà cô đang làm người mẫu.

Không màu mè khoa trương, chỉ đơn giản là chiếc áo hở vai lộ xương quai xanh gợi cảm, nữ diễn viên vẫn thu hút ánh nhìn bằng vẻ đẹp tựa nữ thần ở tuổi 41.

Được biết, Song Hye Kyo sẽ xuất hiện trong tác phẩm The Glory. Đây là tác phẩm mới nhất của biên kịch Hậu duệ mặt trời Kim Eun Sook và sẽ được phát sóng trên nền tảng Netflix.

"The Glory" xoay quanh câu chuyện về một nữ sinh có ước mơ trở thành kiến trúc sư nhưng phải bỏ học vì bị bạo lực học đường ở trường trung học. Sau này kẻ bắt nạt cô đã kết hôn và có con, còn cô trở thành giáo viên chủ nhiệm của chính đứa trẻ đó. Nữ chính đã lên kế hoạch báo thù.

Song Hye Kyo vào vai nhân vật chính Do Eun, còn nam diễn viên trẻ tài năng Lee Do Hyun xác nhận vào vai Joo Yeo Jung, một chàng trai vô tư và hay cười, có tình cảm đặc biệt với Do Eun nên giúp cô trả thù.

Song Hye Kyo sẽ hợp tác cùng Lee Do Hyun trong bộ phim mới

Dù sở hữu lượng antifan khá đông nhưng Song Hye Kyo vẫn là cái tên tường thành trong làng mỹ nhân Hàn. Cô nàng luôn được nhiều nhãn hiệu thời trang và tạp chí yêu thích.

Theo Chosun

