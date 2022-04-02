12 người nổi tiếng đã che giấu tuổi thật của mình trong nhiều năm qua, sự thật gây SỐC toàn tập

Khi Mila Kunis lần đầu tiên thử vai Jackie Burkhart trong That '70s Show, cô ấy chỉ mới 14 tuổi - chưa thực sự đủ tuổi để có được vai diễn đánh dấu sự nghiệp của mình: “Tôi đã nói với họ rằng tôi già hơn một chút ... nói với họ rằng tôi sắp 18 tuổi, đó không phải hoàn toàn là một lời nói dối , vì tại thời điểm đó ... Tôi sắp 18 tuổi thật, ”cô thú nhận trong một cuộc phỏng vấn năm 2012.

Trở lại một cuộc phỏng vấn năm 1992, Bullock thừa nhận rằng cô đã không hoàn toàn trung thực về tuổi của mình khi thử vai trong bộ phim Love Potion No. 9. Hãng phim đang tìm cách thuê một nữ diễn viên 29 tuổi đóng vai nhà sinh vật học, một nhân vật có tính cách trưởng thành, giống như Diane Farrow. Vì Bullock lúc đó khoảng 27 hoặc 28 tuổi, nên cô phải thuyết phục những nhà làm phim này rằng cô là lựa chọn phù hợp cho vai diễn này.

'' Slim Shady '' đã có một chút mờ ám về tuổi tác của mình trong một cuộc phỏng vấn năm 1999. Eminem nói rằng anh ấy 24 tuổi, trên thực tế là 27 tuổi, chứng tỏ rằng không chỉ phụ nữ trong mắt công chúng mới muốn níu kéo tuổi thanh xuân của mình.

4. Jessica Chastain

Jessica Chastain đã không nói thật về tuổi của cô ấy. Trong một khoảng thời gian, nó là một bí ẩn đối với công chúng. Trong một cuộc phỏng vấn, cô ấy nói rằng cô ấy cố tình không nói về tuổi của mình, cho nên nó sẽ không ảnh hưởng đến các vai diễn mà cô ấy nhận được: '' Tôi sẽ không bao giờ nói tuổi của mình vì tôi là một diễn viên, và tôi muốn đóng các độ tuổi khác nhau. , '' nữ diễn viên thừa nhận.

5. Laurence Fishburne

Laurence Fishburne chỉ mới 14 tuổi khi đảm nhận vai Tyrone “Clean” Miller 17 tuổi trong Apocalypse Now. Nam diễn viên đã kéo dài tuổi của mình và có thông tin là anh ấy đã 16 tuổi. Nhưng ai lại không muốn hợp tác làm việc với Francis Ford Coppola vĩ đại như vậy? Thật kỳ lạ, bộ phim sử thi này mất quá nhiều thời gian để thực hiện được vì vào thời điểm nó kết thúc, Fishburne đã bước sang tuổi 17.

6. Nicki Minaj

Mặc dù Nicki Minaj (hiện đã 39 tuổi) từng tuyên bố rằng cô sinh năm 1984, tuổi thật của cô đã bị phanh phui khi cô dính vào một vụ việc vào năm 2011. Theo một báo cáo xuất hiện sau đó, cô thực sự sinh năm 1982.

7. Gabrielle Carteri

Nữ diễn viên mà tất cả chúng ta đều nhớ đến từ bộ phim Beverly Hills 90210 trong vai Andrea Zuckerman không hoàn toàn trung thực về tuổi của mình. Để đảm bảo cô ấy sẽ nhận được vai diễn trẻ trung, Carteris thậm chí đã hỏi ý kiến luật sư về điều đó: “Tôi thực sự đã nói chuyện với luật sư về việc làm thế nào tôi có thể ký những hợp đồng này và nói dối về tuổi của mình mà vẫn có thể tham gia chương trình. “Nó ổn chứ?” Và [anh ấy nói], “Đúng vậy, miễn là cô nói rằng cô trên 21 tuổi.” Thực tế, vào thời điểm đó, cô ấy 29 tuổi.

8. Whoopi Goldberg

Thay vì giả vờ rằng mình trẻ hơn, nữ diễn viên nổi tiếng phải giả vờ rằng mình già hơn số tuổi: '' Tôi phải nói dối về tuổi của mình để kiếm được một số công việc ", Goldberg thừa nhận. Quay lại những năm 80, khi nữ diễn viên 30 tuổi nhưng hầu hết mọi người nghĩ rằng cô ấy thực sự đã 35.

9. Nicolas Cage

Bộ phim hài năm 1982 "Fast Times at Ridgemont High" là bộ phim điện ảnh đầu tiên cho chàng trai trẻ Nicolas Cage, người đã phải che giấu tuổi tác của mình để có được vai diễn. Cage lúc ấy 17 tuổi tuyên bố rằng anh ấy 18 tuổi khi thử vai chính Brad mà cuối cùng vai diễn đó thuộc về Judge Reinhold.

Laverne Cox, người sắp bước sang tuổi 50, đã mơ hồ về tuổi của mình kể từ khi 28 tuổi. Gần đây, cô thừa nhận rằng mọi chuyện bắt đầu khi cô hẹn hò với một chàng trai trẻ hơn, người đã chia tay cô vì "quá già". Trong vài năm tiếp theo, cô ấy tiếp tục giả vờ là mình 22 tuổi. Sau đó, Cox thậm chí còn trở nên mơ hồ hơn, nói rằng cô ấy đã '' trên 21 tuổi ’’. Cuối cùng, gần đây cô ấy đã quyết định thành thật và ăn mừng tuổi thật của mình.

Năm 2017, nữ diễn viên hài người Úc đã kiện một tạp chí của Úc vì đã gây thiệt hại cho sự nghiệp của cô khi cho rằng cô là '' kẻ nói dối hàng loạt''. Theo tờ tạp chí, nữ diễn viên 36 tuổi khẳng định rằng cô chỉ mới có 29 tuổi. Họ cũng cho rằng cô ấy mập mờ về tên thật và quá trình giáo dục của mình. Wilson đã khẳng định trong suốt phiên tòa rằng cô không bao giờ nói dối về tuổi của mình mà chỉ né tránh các câu hỏi bằng cách nói, "Một người phụ nữ sẽ không bao giờ nói tuổi thật của mình."

12. Hilary Duff

Nữ diễn viên, ca sĩ kiêm nhà sản xuất người Mỹ thú nhận cô từng giấu tuổi để vào hộp đêm. Với sự giúp đỡ của chị gái, cô ấy đã giả mạo tuổi của mình bằng cách sử dụng ID giả, nhưng thừa nhận rằng việc giả mạo thông tin của họ hiếm khi lọt qua được tầm ngắm vì cô ấy dễ bị nhận dạng, cô nói rằng: '' Tôi đã khá nổi tiếng vào thời điểm đó, tôi muốn tham gia các câu lạc bộ, và dù sao thì họ cũng sẽ cho tôi vào,''.

Bạn đã bao giờ cố gắng che giấu tuổi tác của mình chưa?