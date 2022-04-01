Jada Pinkett Smith giữ im lặng sau 'cú tát triệu view' của Will Smith tại lễ trao giải Oscars

'Đây là một khoảng thời gian để phục hồi những tổn thương,' cô đăng trên Instagram, sau khi chồng cô có 'tác động vật lý' với nghệ sĩ hài Chris Rock vì đã nói những câu bông đùa về cái tình trạng bệnh về tóc của cô, trong khi Rock đã không biết rõ về tình trạng của Pinkett Smith khi cô có vấn đề về sức khỏe gây rụng tóc.

Jada Pinkett Smith đã làm xoa dịu dư luận trong một bài đăng Instagram vào thứ Ba vừa rồi, đây là lời chia sẻ công khai đầu tiên kể từ khi chồng cô đã tát nghệ sĩ hài kịch Chris Rock tại lễ trao giải Oscar năm nay. Smith đã gây bất ngờ khi bước lên sân khấu Oscar vào Chủ nhật và tặng một cú tát thật mạnh vào mặt chàng nghệ sĩ hài để đáp lại một trò đùa về cái đầu của vợ mình. Pinkett Smith, một diễn viên và MC cho một chương trình talkshow, đang trong một tình trạng gây ra vấn đề rụng tóc của cô. Trong một bài đăng Instagram vào thứ ba, Pinkett Smith đã nói: "Đây là một khoảng thời gian để phục hồi. Và tôi sẽ cố gắng hết mình vì nó." Cô không đề cập đến trò đùa của Rock hoặc sự cố của chồng mình trên sóng Oscar.

Vào thứ Hai, Will Smith đã xin lỗi tới Rock, một thành viên trong Học viện Điện ảnh, nhà sản xuất và người xem của chương trình rằng hành vi của ông là không thể chấp nhận được và anh đã "hành động theo cảm xúc" với một trò đùa về tình trạng sức khỏe của vợ mình. Rock đã nhắc lại về bộ phim năm 1997 G.i. Jane, trong đó nữ diễn viên Demi Moore đã cạo đầu của mình. Không rõ liệu Rock có nhận thức được rằng Pinkett Smith đang mắc một căn bệnh gây rụng tóc hay không. Chưa đầy một giờ sau cuộc tấn công vào nghệ sĩ hài Rock, Smith được xướng tên với danh hiệu diễn viên xuất sắc nhất cho màn hóa thân vô cùng thành công của mình về cha đẻ của Tennis Legends Venus và Serena Williams ở bộ phim King Richard. 9.900 thành viên đến từ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh đã lên án các hành động của Smith vào thứ Hai và nói rằng họ sẽ xem xét về trường hợp này.

Nếu họ xác định rằng Smith vi phạm các tiêu chuẩn ứng xử, các thành viên có thể trục xuất diễn viên khỏi tổ chức, và sẽ thu hồi giải thưởng Oscar của anh ấy hoặc thay đổi quyết định khiến Smith không đủ điều kiện để nhận giải thưởng trong tương lai. Rock đã không công khai nhận xét về vụ việc của mình với mọi người. Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 đã được theo dõi bởi trung bình 16,6 triệu người xem trên đài Walt Disney Co’s ABC, theo số liệu xếp hạng được cập nhật và phát hành vào thứ Ba vừa rồi. Lượt xem đã tăng 58% so với số lượng khán giả ít ỏi nhất lịch sử vào năm 2021. Nhưng đây vẫn giữ cho mình lượt người xem thấp thứ 2 trong lịch sử, một phần của nó là do sự suy giảm về lượng người xem trong hầu hết các buổi lễ trao giải lớn. Một trong những khoảnh khắc được theo dõi nhiều nhất đêm đó là khi Troy Kotsur đã đi vào lịch sử với tư cách là người đàn ông Khiếm thính đầu tiên giành giải Oscar, ông đã giành giải diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai trò của mình trong bộ phim CODA. Số lượng khán giả theo dõi vào lúc đó tổng cộng lên đến gần 17,7 triệu người xem, theo số liệu của Nielsen. Khoảng 17,3 triệu người đã xem khi Smith tấn công Rock. Khán giả sau đó đã giảm xuống 16,8 triệu nhưng đã tăng lên 17,4 triệu khi Smith có một phát biểu đầy nước mắt khi anh nhận cho mình chiếc cúp diễn viên xuất sắc nhất.

Rita Ora hóa mỹ nhân trong combo áo khoác và váy vinyl hồng khi tham dự bữa tối trước thềm trao giải Oscar Rita Ora có vẻ ngoài vô cùng lộng lẫy trong trang phục màu hồng khi đến tham dự đêm ăn tối của Chanel và Charles Finch trước lễ trao giải Oscar ở đồi Beverly vào thứ Bảy.

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