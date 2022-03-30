Rita Ora hóa mỹ nhân trong combo áo khoác và váy vinyl hồng khi tham dự bữa tối trước thềm trao giải Oscar

Rita Ora có vẻ ngoài vô cùng lộng lẫy trong trang phục màu hồng khi đến tham dự đêm ăn tối của Chanel và Charles Finch trước lễ trao giải Oscar ở đồi Beverly vào thứ Bảy.

Rita Ora là ca sĩ đồng thời kiêm luôn vai trò nhạc sĩ, cô đã bước vào tuổi 31 và cô ấy đã bước vào thảm đỏ cho buổi tiệc trước đêm trao giải trong một chiếc áo khoác vinyl màu hồng pastel và một chiếc váy dài đến mắt cá chân bó sát theo những đường cong trên cơ thể của cô. Cô ấy đã xắn áo lên khuỷu tay để tiện cho việc tạo dáng cùng với bạn trai Taika Waititi cho các phóng viên có thể tạo nên những kiểu ảnh vô cùng đẹp. Cô ấy diện cho mình một bộ trang phục kèm theo đôi giày cao gót bằng da để tạo nên điểm nhấn.

Mái tóc màu vàng bạch kim của Rita đã được uốn nhẹ để tạo độ bồng bềnh phù hợp với set đồ mà cô đang mặc. Cô cũng chọn cho mình một chiếc túi Chanel nhỏ nhắn xinh xắn màu hồng kem cùng với đôi bông tai có đính ngọc trai. Xuất hiện cùng nữ diên viên có bạn trai Waititi, anh chàng diện một bộ trang phục màu đen tuyền vô cùng huyền bí. Waititi là diễn viên đã góp mặt trong bộ phim The Our Flagh Means Death, anh chàng 46 tuổi trông thật chỉn chu và cuốn hút.

Cặp đôi đã bắt đầu hẹn hò vào tháng 3 năm ngoái và thu hút được rất nhiều sự chú ý khi họ trao cho nhau những cái hôn rất thắm thiết. Bữa tối trước lễ trao giải Oscar của Chanel và Charles Finch là một sự kiện thường niên, nơi nhiều nhân vật được đề cử bởi Hội đồng và những người nhân vật quen thuộc của thương hiệu Chanel tụ họp lại cho một bữa tiệc trang trọng với những túi quà vô cùng ấn tượng. Sự kiện năm nay đã được tham dự bởi các ngôi sao như Kristen Stewart, Kate Beckinsale, Lily James, Harvey Keatel, Jamie Dornan...

Will Smith đi đường quyền Chris Rock tại lễ trao giải Oscar, liệu có phải là kịch bản của chương trình? Smith đã chửi bới Rock sau khi trở lại chỗ ngồi của mình. Rock đang trao giải cho phim tài liệu hay nhất thì căng thẳng xảy ra.

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