Nam diễn viên Will Smith lên tiếng xin lỗi tới Viện hàn lâm khi phát biểu nhận giải trong nước mắt trước vụ việc xung đột với diễn viên Chris Rock

Sao quốc tế 28/03/2022 17:00

Will Smith đã xin lỗi Viện Hàn lâm và những người được đề cử trong một bài phát biểu đẫm nước mắt khi nhận giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn Richard Williams trong bộ phim tiểu sử "King Richard".

Chiến thắng của Smith đến sau cuộc xung đột với người dẫn chương trình Chris Rock đầy căng thẳng và gây chấn động showbiz tại sân khấu lễ trao giải Oscar 2022. Smith bước lên sân khấu lễ trao giải Oscar khiến khán giả bất ngờ vì đã “dùng vũ lực" với nam diễn viên hài Chris Rock sau khi anh bắt bẻ trò đùa về vợ của Smith, Jada Pinkett-Smith.

Nam diễn viên Will Smith lên tiếng xin lỗi tới Viện hàn lâm khi phát biểu nhận giải trong nước mắt trước vụ việc xung đột với diễn viên Chris Rock - Ảnh 1

Will Smith đánh Chris Rock khi Rock phát biểu trên sân khấu trong Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 ở Hollywood, California, ngày 27 tháng 3 năm 2022. 

Trong bài phát biểu nhận giải của mình, Will Smith - đóng vai người cha của các ngôi sao quần vợt là Venus và Serena Williams, đã đề cập đến cuộc đối đầu mà không đề cập trực tiếp đến Rock.

“Richard Williams là một người bảo vệ gia đình anh ấy vô cùng quyết liệt. Vào thời điểm này trong cuộc đời tôi, ngay tại thời điểm này, tôi bị choáng ngợp bởi những gì Chúa đang kêu gọi tôi làm và hiện diện trên thế giới này.” - Smith nhấn mạnh từng câu chữ, giống với nhân vật Richard Williams, anh ấy “bảo vệ” những người anh ấy yêu thương.

“Tôi muốn trở thành một người lan toả yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc đó. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Viện Hàn Lâm. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những người bạn được đề cử với tôi” - Smith tiếp tục phần trình bày.

“Nghệ thuật mô phỏng lại cuộc sống. Tôi trông giống như người cha điên rồ, giống như mọi người thường nói về Richard Williams. Nhưng tình yêu sẽ khiến bạn làm những điều điên rồ."

Câu nói này dường như đang đề cập đến sự việc đêm hôm trước, bắt nguồn từ trò đùa của Rock về Pinkett-Smith.

Rock, người đang trao giải cho phim tài liệu hay nhất, đã nói đùa về việc Jada Pinkett-Smith đóng vai chính trong "G.I. Jane 2" với diện mạo cạo trọc đầu. Pinkett-Smith đã thẳng thắn chia sẻ trước truyền thông về cuộc đấu tranh của cô với chứng rụng tóc.

Nam diễn viên Will Smith lên tiếng xin lỗi tới Viện hàn lâm khi phát biểu nhận giải trong nước mắt trước vụ việc xung đột với diễn viên Chris Rock - Ảnh 2

Demi Singleton, Saniyya Sidney và Aunjanue Ellis trong một cảnh của "King Richard." Được phép của Warner Bros.

“Javier Bardem và vợ của anh ấy đều được đề cử,” Rock nói. “Bây giờ, nếu cô ấy thua, anh ấy không thể thắng. Anh ấy đang cầu nguyện rằng Will Smith chiến thắng, giống như, Chúa ơi làm ơn, Jada, tôi yêu bạn. ‘G.I. Jane 2’, thật đáng mong chờ để xem, đúng không nào?"

Đó là lúc Smith bước lên sân khấu và xuất hiện để tát Rock, khiến nhiều người trên mạng xã hội đặt câu hỏi liệu khoảnh khắc đó đã được quay trước hay phản ứng thực sự từ Smith.

Nam diễn viên Will Smith lên tiếng xin lỗi tới Viện hàn lâm khi phát biểu nhận giải trong nước mắt trước vụ việc xung đột với diễn viên Chris Rock - Ảnh 3

Vào buổi tối hôm đó, trong khi trình bày tiếp theo sau, Sean “Diddy” Combs đã đề cập đến khoảnh khắc đó, nói rằng “Will và Chris, chúng tôi sẽ giải quyết chuyện đó như một gia đình giải quyết mâu thuẫn với nhau... nhưng hiện tại chúng tôi vẫn yêu thương nhau.”

Sau đó, Smith xuất hiện trong đám đông, cười nói vui vẻ trước những bình luận của Combs.

Nam diễn viên Will Smith lên tiếng xin lỗi tới Viện hàn lâm khi phát biểu nhận giải trong nước mắt trước vụ việc xung đột với diễn viên Chris Rock - Ảnh 4

Will Smith giành giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim "King Richard" tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 ở Hollywood, Los Angeles.

Sở Cảnh sát Los Angeles nói với ABC News rằng họ được thông tin về vụ việc, nhưng không có báo cáo nào của cảnh sát.

"Các cơ quan điều tra của LAPD được thông tin về vụ việc giữa hai cá nhân trong chương trình Giải thưởng Viện Hàn Lâm. Vụ việc liên quan đến việc một cá nhân tát người còn lại. Cá nhân liên quan đã từ chối nộp báo cáo cảnh sát. Nếu bên liên quan muốn báo cảnh sát vào một ngày sau đó, LAPD sẽ có mặt để hoàn thành một báo cáo điều tra" - LAPD cho biết khi trả lời phỏng vấn với ABC News.

Nam diễn viên Will Smith lên tiếng xin lỗi tới Viện hàn lâm khi phát biểu nhận giải trong nước mắt trước vụ việc xung đột với diễn viên Chris Rock - Ảnh 5

Tổ chức này đã đăng tweet trên Twitter vào đầu ngày thứ Hai: "Tối nay, chúng tôi rất vui mừng được chào mừng những người chiến thắng Giải Oscar lần thứ 94, những người xứng đáng được ghi nhận khoảnh khắc này từ các đồng nghiệp của họ và những người yêu điện ảnh trên toàn thế giới."

Đêm trao giải vừa qua cũng đánh dấu chiến thắng giải Oscar đầu tiên của Smith. Trước đó, anh từng được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho các vai diễn trong phim "Ali" năm 2001 và "The Pursuit of Happiness" năm 2006.

“Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời và tôi không khóc vì đã giành được giải thưởng. Những giọt nước mắt này không phải vì giành được một giải thưởng cho tôi. Mà chúng dành để soi sáng cho tất cả mọi người.” - Smith chia sẻ.

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Từ khóa:   Will Smith OSCAR 2022 câu chuyện showbiz

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