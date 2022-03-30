Trang phục đẹp nhất trong lễ trao giải Oscar: Loạt sao đình đám dẫn đầu danh sách cùng những bộ trang phục cầu kỳ và giá trị khủng

Sao quốc tế 30/03/2022 21:12

Các ngôi sao đang tiến vào thảm đỏ tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles vào Chủ nhật cho Giải thưởng của Viện hàn lâm được tổ chức thường niên lần thứ 94, Jessica Chastain cuối cùng cũng đã giành được chiếc cúp nữ diễn viên xuất sắc nhất đầu tiên của cô cho vai trò là diễn viên trong bộ phim Tammy Faye.

Những ngôi sao hàng đầu Hollywood đã đến cùng với những bộ cánh vô cùng chất lượng tại Lễ trao giải Oscar 2022 lần thứ 94 vào chiều Chủ nhật, khi họ đang đi trên thảm đỏ tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles. Nicole Kidman, Zoe Kravitz và Jessica Chastain đã chọn cho mình những bộ đồ có tông màu mùa xuân pastel vô cùng nổi bật và thật là hoàn hảo với những sự kiện trọng đại này - Trong khi Zendaya khoe vòng eo vô cùng sexy của mình trong một chiếc váy kim sa màu bạc và chiếc áo hở bụng của Valentino cho một cái nhìn trẻ trung hơn.

Oscar theo kế hoạch ban đầu sẽ được diễn ra vào tháng 2 năm 2022, nhưng bị trì hoãn một tháng do trùng vào những sự kiện lớn khác như Super Bowl và Thế vận hội mùa đông 2022.

 

Trang phục đẹp nhất trong lễ trao giải Oscar: Loạt sao đình đám dẫn đầu danh sách cùng những bộ trang phục cầu kỳ và giá trị khủng - Ảnh 1

Xuất hiện tại thảm đỏ của Oscar năm nay, Nicole khiến người hâm mộ sững sờ khi khoác lên mình một chiếc áo choàng Prive Armani màu xanh da trời, với vòng eo bó sát hở vai cùng với chiếc váy có họa tiết hình ruy băng to bản tạo nên tổng thể trang phục vô cùng bắt mắt.

Trang phục đẹp nhất trong lễ trao giải Oscar: Loạt sao đình đám dẫn đầu danh sách cùng những bộ trang phục cầu kỳ và giá trị khủng - Ảnh 2

Nữ diễn viên đi cùng với hôn phu Keith Urban, cô chọn cho mình một bộ móng tay màu đỏ tươi làm nổi bật sự tương phản với bộ đồ mà cô đang mặc.

Trang phục đẹp nhất trong lễ trao giải Oscar: Loạt sao đình đám dẫn đầu danh sách cùng những bộ trang phục cầu kỳ và giá trị khủng - Ảnh 3

Còn Zoe Kravitz thì chọn cho mình một chiếc đầm màu hồng không dây đến từ thương hiệu Saint Laurent với một chi tiết uốn lượn đẹp mắt. Nữ diễn viên đã làm tăng thêm sự thanh lịch với một chiếc vòng cổ có đính viên kim cương lấy cảm hứng từ nhà thiết kế Audrey Hepburn.

Trang phục đẹp nhất trong lễ trao giải Oscar: Loạt sao đình đám dẫn đầu danh sách cùng những bộ trang phục cầu kỳ và giá trị khủng - Ảnh 4

 

Trang phục đẹp nhất trong lễ trao giải Oscar: Loạt sao đình đám dẫn đầu danh sách cùng những bộ trang phục cầu kỳ và giá trị khủng - Ảnh 5

Jessica đến dự lễ trao giải trong một bộ trang phục có họa tiết bông hồng nổi bật màu lavender đến từ thương hiệu Gucci, làm nổi bật vòng eo thon gọn của cô.

Trang phục đẹp nhất trong lễ trao giải Oscar: Loạt sao đình đám dẫn đầu danh sách cùng những bộ trang phục cầu kỳ và giá trị khủng - Ảnh 6

Chiếc đầm không tay của ngôi sao điện ảnh trông vô cùng lấp lánh và rực rỡ. Jessica còn điểm thêm một đôi bông tai bằng kim cương, vòng đeo tay và nhẫn càng tăng thêm sự lấp lánh hơn nữa.

Nữ diễn viên đã 5 lần tham gia vào thảm đỏ cùng với hôn phu của mình - Gian Luca Passi de Preposulo, trong một bộ đồ vest màu xanh navy đơn giản nhưng không kém phần trang trọng.

Trang phục đẹp nhất trong lễ trao giải Oscar: Loạt sao đình đám dẫn đầu danh sách cùng những bộ trang phục cầu kỳ và giá trị khủng - Ảnh 7

Zendaya gây thu hút tại khu vực thảm đỏ trong vẻ ngoài theo phong cách trang trọng với chất liệu cao cấp của cô, bao gồm một chiếc váy kim sa màu bạc với chất liệu vải satin trắng.

Trang phục đẹp nhất trong lễ trao giải Oscar: Loạt sao đình đám dẫn đầu danh sách cùng những bộ trang phục cầu kỳ và giá trị khủng - Ảnh 8

Nữ diễn viên Euphoria 25 tuổi khoe vòng eo “không tì vết”  bắt mắt, kết hợp với nhiều vòng kim cương trên cả hai cánh tay của mình.

Trang phục đẹp nhất trong lễ trao giải Oscar: Loạt sao đình đám dẫn đầu danh sách cùng những bộ trang phục cầu kỳ và giá trị khủng - Ảnh 9
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Từ khóa:   OSCAR 2022 Zendaya Zoe Kravitz Nicole Kidman

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