Dù không tham gia thảm đỏ Oscars nhưng Khloe Kardashian vẫn làm “dậy sóng” cộng đồng mạng với dòng trạng thái trên Instagram

Khloe dù không xuất hiện tại thảm đỏ, nhưng cô vẫn diện cho mình một bộ trang phục vô cùng lộng lẫy, toát lên vẻ đẹp sang trọng của mình cùng với video được đăng tải trên Instagram sau đêm diễn ra lễ trao giải Oscars lần thứ 94

Cô đã dành những lời tán dương tới chị em nhà Kardashian của mình vào phần thảm đỏ của lễ trao giải Oscars vào Chủ Nhật vừa rồi. Nhưng Khloe Kardashian cảm thấy không đủ tự tin với bản thân mình và cô đã bỏ qua phần thảm đỏ tại bữa tiệc Oscar Vanity Fair, và thay vào đó cô đã đăng một dòng trạng thái với những nội dung vô cùng chất lượng của mình trên Instagram vào thứ Hai, sau khi buổi lễ kết thúc. Khloe chú thích dưới bài đăng của mình với dòng chữ 'Scarface – Elvira energy’. Khi nhìn vào những bức hình, chúng ta cũng có thể thấy được cô diện cho mình một chiếc đầm đính trang sức lộng lẫy cùng với mái tóc màu vàng bạch kim sang trọng và quý phái.

Dường như Khloe đang cố thoát mình khỏi hình tượng của nhân vật Michelle Pfeiffer từ bộ phim băng đảng xã hội đen Scarface cho buổi tối ngày hôm nay của cô. Khloe cũng được nhìn thấy rời khỏi bữa tiệc độc quyền của Beyonce và Jay-Z tại Château Marmont. Người mẹ một con dường như đang cố gắng che giấu khuôn mặt của cô khi cô đang rơi vào một cuộc chỉ trích với một miếng vải trắng che mặt của cô. Trong khi Khloe giữ mình khỏi thảm đỏ, chị em của cô Kim Kardashian, Kourtney Kardashian và Kendall Jenner đều xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng lộng lẫy của họ. Kourtney đã tạo ra sự ngạc nhiên lớn nhất khi cô là thành viên duy nhất trong gia đình được mời đến giải Oscar một cách chính thức, nhờ vị hôn phu chưa cưới Travis Barker góp mặt trong một vai trò của chương trình. Ngôi sao từ chương trình thực tế trên nền tảng Hulu giữ cho mình sự trang nghiêm nhất định với nụ hôn của mình dành cho Travis trước mặt hàng vạn người.

Trong khi đó Kim Kardashian có một màn xuất hiện gây ấn tượng trong một bộ trang phục Balenciaga màu xanh tươi. Kendall cũng có vẻ tuyệt đẹp trong một chiếc áo choàng đen đầy sắc sảo đã tạo nên sự chú ý trên thảm đỏ. Mặc dù buổi tối ngày hôm ấy vô cùng bận rộn, Khloe vẫn chăm chỉ tập luyện vào buổi sáng ngay sau ngày ôm ấy với bộ đồ vô cùng khỏe khoắn và đăng chúng lên Instagram khiến fan hâm mộ của cô được một phen trầm trồ vì sự siêng năng của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-khong-tham-gia-tham-do-oscars-nhung-khloe-kardashian-van-lam-day-song-cong-dong-mang-voi-dong-trang-thai-tren-instagram-459195.html