Camila Cabello hóa 'quý cô cổ điển' vô cùng quyến rũ trên tạp chí Elle Mexico, chia sẻ dự án MỚI khiến fan háo hức chờ mong

Camila xinh xắn và quyến rũ trong những bộ trang phục từ các thương hiệu thời trang lớn và chia sẻ về những dự án sắp tới của mình.

Mới đây, Camila Cabello đã có một buổi chụp hình vô cùng bận rộn cho trang bìa của tạp chí Elle Mexico cho ấn phẩm vào tháng 4 sắp tới. Ca sĩ người Cuba diện những bộ trang phục quyến rũ đến từ các thương hiệu như Gucci, Coach, Versace và nhiều hơn thế nữa cho buổi phỏng vấn nhỏ diễn ra ngay sau khi chụp hình. Ca sĩ với bản hit tỷ views Havana đã nói về quá trình của mình để tạo nên album studio thứ ba sắp tới của cô ấy. Một trong số những trang phục cô chọn cho buổi chụp hình của mình là một chiếc váy màu hồng nóng bỏng với tay áo suông dài với những tông màu be, xanh là cây và cam đan xen lẫn nhau chạy dài ở phần eo. Nữ ca sĩ chọn cho mình những bộ trang phục được lấy cảm hứng từ những thập nên 60 và 70 phù hợp với phong cách của buổi chụp hình, không những thế cô ấy càng làm nổi bật mình hơn với mái tóc nâu dài bồng bềnh, quyến rũ làm tăng thêm vẻ gợi cảm của cô nàng.

Trong một trong số những bức ảnh, Camila chọn cho mình phong cách cô nàng công sở cá tính năng động với dáng áo rộng rãi đến từ thương hiệu Saint Laurent. Cùng với đó, để tạo nên điểm nhấn ở vẻ ngoài, cô đã kết hợp chiếc áo với chiếc quần ngắn sát, mà cô ấy đã che nó bằng một con thiên nga to bản được gấp từ giấy. Camila còn tạo điểm nhấn khi cô chọn một đôi găng tay da màu xanh hoàng gia làm tăng thêm sự đặc biệt. Hình ảnh bìa khác của cô ấy cũng có những nét vô cùng đặc trưng với concept ngồi dài trên sàn và mặc một chiếc váy in hoa màu nâu của thương hiệu Gucci với tay áo có họa tiết gấp nếp nhỏ bao quanh vòng tay của cô nàng.

Trong các bức ảnh được chụp ở ngoài trời, nữ ca sĩ ngồi trên chiếc ghế màu xanh kem cùng với trang phục là một chiếc jumpsuit của thương hiệu Salvatore Ferragamo với chiếc áo lưới có hoạ tiết hình kim cương cùng với đôi giày cao gót màu đen của thương hiệu Jimmy Choo. Camila còn thể hiện những sắc màu khác của mình với những tấm ảnh khác với những pha tạo kiểu vô cùng độc lạ của mình trong khi cô chọn cho mình một chiếc áo khoác da màu tím lavender đi kèm đó là một chiếc quần short denim từ thương hiệu Coach, với đôi giày cao gót màu xanh lá cây từ thương hiệu Versace. Trong cuộc phỏng vấn của cô, cựu thành viên của nhóm nhạc Fifth Harmony chia sẻ rằng: "Thời trang khiến tôi ngày càng có nhiều hứng thú với nó hơn". Cô thừa nhận rằng khi mới bắt đầu cho sự nghiệp âm nhạc của mình, khi cô chỉ là một thiếu niên, cô thật sự không quan tâm nhiều đến thời trang và để các nhà thiết kế chọn cho mình những bộ đồ mà cô khoác lên, nhưng sau một thời gian hoạt động với album sắp tới của cô, cô bắt đầu định hình được phong cách của mình trong khi cô một mình viết nên những bài hát nằm trong album ở Brooklyn trong suốt một năm vừa rồi. ' Cô ấy đã chọn cho mình một phong cách âm nhạc mới báo hiệu một sự trưởng thành mới trong âm nhạc và phong cách của cô ấy. Qua mối tình không trọn vẹn với Shawn, Camila dường như đã có nhiều cảm xúc hơn trong lúc viết những ca khúc cho album mới của mình. ‘Tôi đã cảm thấy rất lo lắng trong studio và đột nhiên tôi có ngẫu hứng để viết nên lời của bài hát', cô nói. Thật khó để nói về những sự lo lắng mà nữ ca sĩ đã phải trải qua trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

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