'Nữ thần sắc đẹp' Irene (Red Velvet) 'táo bạo' mukbang trong chiếc váy ngắn khiến netizen điêu đứng

Ngày 29/4, Irene đã đăng tải một đoạn video ngắn lên SNS kèm theo dòng chú thích: "Cảm ơn các thành viên".
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Trong video, Irene đang ‘thưởng thức’ một bàn thức ăn được chuẩn bị rất thịnh soạn. Sau khi phát hiện ra có camera đang quay, nữ thần tượng đã bật cười một cách ngại ngùng.
Đặc biệt, dù mặc váy ngắn nhưng hình ảnh cô nàng tận hưởng mukbang với tư thế thoải mái đã tạo ra một cảm giác rất gần gũi với khán giả. Phản ứng của netizen với hình ảnh này của cô hầu hết đều là những phản ứng tích cực: "Chắc chị ý đói bụng lắm", "Dễ thương quá", "Đó có phải là quà các thành viên đã tặng không?",…
Gần đây, Irene đã comeback cùng với mini album mới The ReVe Festival 2022-Feel My Rhythm của Red Velvet. Lần trở lại này của Red Velvet ‘cán mốc’ 7 tháng kể từ khi nhóm cho ra mắt ca khúc Queendom vào tháng 8 năm ngoái.
“Feel My Rhythm” dịch thoáng nghĩa là “hãy cảm nhận nhịp điệu của em”. Một chủ đề đậm chất âm nhạc, nên MV Feel My Rhythm của Red Velvet cũng được lên ý tưởng dựa trên những giai điệu.
Trong MV Feel My Rhythm, các thành viên Red Velvet hóa thành những nàng búp bê ballet trên hộp nhạc cổ điển.