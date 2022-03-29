Mặc dù hoạt động tại Hàn Quốc, Lisa BLACKPINK đã có tận 5 lần để chứng minh rằng là một “cô công chúa Thái Lan chính hiệu” để được người hâm mộ tại quê nhà săn đón

Người hâm mộ Lisa thú vị của Blackpink trở về nhà khi cô ấy cho ra đời video âm nhạc lấy cảm hứng từ Thái Lan mang Lalisa. Ảnh: Instagram

Lisa mặc một bộ trang phục truyền thống Thái Lan vô cùng xa hoa và lộng lẫy cho video âm nhạc solo đầu tiên của mình

Lisa của BLACKPINK đã bay trở lại Thái Lan lần đầu tiên sau gần ba năm cô chưa về thăm quê hương của mình, và những người hâm mộ đã vô cùng vui mừng khi biết rằng cô ấy đang dành ngày sinh nhật của mình tại quê nhà Thái Lan. Ca sĩ đã nói rằng cô ấy nhớ nhà rất nhiều, và thật ấm lòng khi nghe rằng cô ấy có thể dành ngày đặc biệt của mình với gia đình và bạn bè. Vì vậy, để chúc mừng sinh nhật của cô ấy, chúng tôi dành ra năm lý do, Lisa Manobal đã cố gắng để chứng minh bản thân là công chúa (trên danh xưng của người hâm mộ đặt cho cô ấy) của Thái Lan được yêu thích nhất.

Manobal Lisa của Blackpink đã trở về nhà lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch. Ảnh: ig @lalalalisa_m

Bộ trang phục truyền thống của Thái Lan rực rỡ mà Lisa mặc cho video âm nhạc solo mang tên Lalisa của cô ấy đã dành được sự chú ý rất lớn từ các phương tiện truyền thông - và mọi khía cạnh của sản phẩm ấy đều quảng bá về văn hóa Thái Lan. Chiếc nón cô đội trong mv được thêu tay bằng lụa vàng thổ cẩm Thái, được trang trí bằng các hạt đá quý của Swarovski và được thiết kế dành riêng cho Lisa bởi nhà thiết kế dựa trên trang phục Bangkok Polpat Asavaprapha, một bộ trang phục thật sự khó quên.

Lisa rất muốn tôn vinh quê hương Thái Lan của mình trong MV solo Lalisa. Ảnh: YG Entertainment

Là người Thái Lan tỏa sáng nhất tại nơi đất khách quê người

Lisa, là một thành viên của Blackpink, nhóm nhạc nữ lớn nhất thế giới, nên độ nổi tiếng là điều không ngoại lệ. Ảnh: @ lalalalisa_m / Instagram

Tất cả chúng ta đều biết rằng khi nói đến các nhóm nhạc K-Pop, Blackpink hiện đang là nhóm nhạc nữ dẫn đầu, nhưng sự hấp dẫn của riêng cá nhân Lisa cũng không hề kém cạnh. Khi cô ấy được chọn làm gương mặt được in lên trang bìa lần đầu tiên cho Tạp chí Harper's Bazaar Thái Lan, tất cả 120.000 bản in đều đã được bán hết.

Số lượng tạp chí bán ra nhiều như vậy là một điều không gây ngạc nhiên đối với các ca sĩ, nhưng chỉ có 30.000 bản của tạp chí được in ở mức trung bình và đôi khi là 60.000 cho những người có độ nổi tiếng phổ biến hơn.

Điều đó thực sự nói lên sức ảnh hưởng của cô ấy là vô cùng lớn. Đó là dẫn chứng thực tế rằng Lisa là một nguồn cảm hứng cho nhiều người Thái trẻ, và một hình mẫu mạnh mẽ cho những người có đam mê nghệ thuật như Lisa.

Quảng bá văn hóa và các món ăn Thái Lan vô cùng thành công

Quê hương của Buriram của Lisa đang hưởng lợi rất nhiều từ sự quảng bá quốc tế của cô và là niềm tự hào quốc gia. Ảnh: @ lalalalisa_m / Instagram

Ảnh hưởng của Lisa thực sự rất nhiều, và cô không bao giờ ngần ngại sử dụng nó để thúc đẩy việc quảng bá văn hóa của đất nước cô. Năm ngoái, riêng bản thân cô ấy đã mang một lượng khách du lịch cực kì lớn đến quê hương nhỏ bé nổi tiếng của cô ấy khi đã chia sẻ rằng cô đã nhớ nó đến nhường nào, và đặc biệt là những người bán thịt viên xung quanh Ga xe lửa Buriram.

Các nhà cung cấp thịt viên chứng kiến doanh số của họ tăng lên đáng kinh ngạc lên đến 1000%. Bây giờ, một trong những chủ sở hữu gian hàng thậm chí còn kỷ niệm sinh nhật của Lisa bằng cách hứa với cô rằng họ sẽ miễn phí những viên thịt cho tất cả người hâm mộ của cô ấy vào ngày 27 tháng 3 năm nay coi đó như là một lời cảm ơn cô gái.

Nhận được sự ưu ái của Thủ tướng Thái Lan

Lisa quyến rũ và tài năng đã không những thu hút con mắt của người hâm mộ, mà còn gây ấn tượng với Thủ tướng Thái Lan. Ảnh: @ lalalalisa_m / Instagram

Lisa thực sự được người dân Thái Lan vô cùng yêu mến - không chỉ là người dân, mà còn là Thủ tướng. Theo Bangkok Post, tổng thống Prayut Chan-o-Cha đã ca ngợi ca sĩ trong việc quảng bá văn hóa Thái Lan với video âm nhạc Lalisa của mình.

Video không chỉ đặc trưng cho trang phục mang tính biểu tượng Thái Lan, mà là những bức ảnh của lâu đài đá Phanom Rung của Thái Lan và những điểm tham quan ở các địa phương khác. Theo NME, Lisa đã có một yêu cầu đặc biệt đó chính là bài hát của cô phải có âm thanh và hình ảnh có âm hưởng gợi nhớ đến Thái Lan.

Sử dụng sức ảnh hưởng của mình để mang lại nguồn lợi nhuận về cho quê nhà

Một điều mà ai cũng biết rằng Lisa có một cuộc sống vô cùng xa xỉ, nhưng cô ấy cũng không ngần ngại quyên góp tiền cho quỹ cứu trợ thảm họa sau khi một cơn gió mùa tràn ngập một số vùng của Thái Lan năm 2019, và vào năm 2021, cô bắt đầu thu thập quyên góp để xây dựng khu tổ hợp văn hóa ở quê nhà Buriram.

Trung tâm văn hóa là sự hợp tác giữa YG Entertainment và Quỹ Trao đổi văn hóa quốc tế và đợt quyên góp này sẽ cung cấp máy tính, máy chiếu và các thiết bị đa phương tiện khác cho trường, và thành lập một học viện khiêu vũ K-Pop do các giảng viên địa phương chịu trách nhiệm điều hành.