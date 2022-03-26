BLACKPINK càn quét Bảng xếp hạng các idol nữ, Lisa "chễm chệ" soán ngôi đầu bảng

Sao quốc tế 26/03/2022 16:54

Sức ảnh hưởng của các cô nàng BLACKPINK chưa bao giờ giảm khi mới đây 3 trong số 4 thành viên chiếm trọn tên trong bảng xếp hạng Star Ranking Female Idol.

Jennie (BLACKPINK) đã xuất sắc cho thấy tầm ảnh hưởng "không phải dạng vừa" của cô trong hạng mục Star Ranking Female Idol. Jennie dẫn đầu bảng với 5231 phiếu trong lần bình chọn thứ 21 (tuần thứ 4 của tháng 3) - Bảng xếp hạng Idol nữ (Star Ranking Female Idol) được tổ chức từ 3 giờ chiều ngày 17 tháng 3 đến chiều ngày 24 tháng 3.

 

BLACKPINK càn quét Bảng xếp hạng các idol nữ, Lisa 'chễm chệ' soán ngôi đầu bảng - Ảnh 1

Tổng kết cuộc bình chọn tháng, Lisa nhận được 47,976 phiếu bầu, "chễm chệ" ngồi vào vị trí quán quân. Ở vị trí thứ hai, Jisoo (26.638 phiếu bầu) và cuối cùng là Jennie đứng ở vị trí thứ ba. Như vậy, 3 cô nàng nhà BLACKPINK đã chiếm đóng 3 vị trí cao nhất Bảng xếp hạng Idol nữ tuần này, chứng tỏ sức hút cực khủng của các nàng trên toàn cầu. 

BLACKPINK càn quét Bảng xếp hạng các idol nữ, Lisa 'chễm chệ' soán ngôi đầu bảng - Ảnh 2

Star Ranking là một bảng xếp hạng do người hâm mộ trực tiếp bình chọn cho thần tượng mà họ yêu thích. Nếu chiến thắng họ sẽ được các "phần thưởng" giúp quảng bá hình ảnh nhiều hơn. Cụ thể, người đứng hạng nhất trong 4 tuần liên tiếp sẽ được chạy quảng cáo ngoài trời.

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Từ khóa:   BLACKPINK Jenni Black Pink Lisa (BLACKPINK)

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