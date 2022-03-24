Quán cafe đầu tiên quảng bá văn hóa Kpop tại Pháp, chủ quán tiết lộ 'tham vọng' thay đổi nhận thức tiêu cực về Idol

Người sáng lập Kick Cafe ở Paris muốn lan truyền niềm vui và hạnh phúc thông qua K-Pop đến thế giới và đã tổ chức các sự kiện cho người hâm mộ các nhóm như BTS và Blackpink.

Theo người sáng lập - Savannah Truong, hầu hết các du khách đến từ Pháp nhưng ngày càng nhiều người đến từ các nước châu Âu khác, bao gồm Đức, Tây Ban Nha, Hungary và Estonia, đến trong kỳ nghỉ của họ để thưởng thức văn hóa Hàn Quốc.

Kick Cafe - một trong những nơi được tìm kiếm nhiều nhất cho những người yêu thích K-pop ở Pháp. Đây là một nơi mà họ có thể nhâm nhi một tách cà phê được đặt theo tên của các ca sĩ yêu thích của họ hoặc thử các món ăn Hàn Quốc như Samgak Gimbap (một cuộn rong biển đầy hình tam giác) trong khi nghe các bài hát K-Pop mới nhất. Kể từ khi thành lập vào năm 2021, mỗi ngày trung bình có khoảng 200 người ghé thăm nơi này.

Một thức uống từ quán cà phê. Khoảng 200 người ghé thăm nơi mỗi ngày. Ảnh: Instagram / @ kpopisforcoolkids.

"Kick Cafe là cửa hàng concept đầu tiên ở châu Âu dành riêng cho K-Pop, nơi mọi người có thể chia sẻ tình yêu và niềm đam mê của họ đối với thể loại này", Truong nói trong một cuộc phỏng vấn qua email gần đây

Tại đâycung cấp đồ uống được lấy cảm hứng từ các nhóm K-Pop khác nhau và bán vật phẩm K-POP, nhưng quan trọng hơn, chúng tôi giữ tới ba sự kiện liên quan đến K-Pop mỗi tuần, từ các sự kiện của người hâm mộ đến các hội nghị đến triển lãm.

Truong đã là một người hâm mộ K-Pop hăng hái từ năm 2008, cô đã bị mê hoặc bởi các video âm nhạc K-POP.

Sự phổ biến của Kick Cafe đã phát triển rất đáng kể rằng ngay cả các ngôi sao K-Pop cũng đến nơi này khi họ đến Paris.

Kick Cafe cung cấp đồ uống được lấy cảm hứng từ các nhóm khác nhau, bao gồm cả Blackpink. Ảnh: Instagram / @ kpopisforcoolkids

Một trong những mục tiêu mà cô chủ muốn hoàn thành trong thời gian sắp tới là thay đổi nhận thức tiêu cực về K-Pop mà cô tin rằng vẫn còn phổ biến ở hầu hết các nước châu Âu. "Ngay cả bây giờ, K-Pop được coi là một cái gì đó trẻ con ở Pháp, với nhiều người mô tả nó là 'Groupie' - một từ đề cập đến sự ngưỡng mộ của các nữ ca sĩ trẻ tuổi," Truong nói. "Họ tuyên bố đó là một thể loại âm nhạc hời hợt và nhân tạo. Vì vậy, khi lần đầu tiên tôi mở quán cà phê của mình ra khỏi tình yêu của mình dành cho K-Pop, rất nhiều người chế giễu tôi".

Cafe được khai trương vào năm 2021. Ảnh: Instagram / @ kpopisforcoolkids

Tham vọng của cô không dừng lại ở đó. "Tôi muốn mời Sunmi đến quán cà phê của chúng tôi, vì cô ấy là lý do mà tôi đã mở Cafe Cafe," cô chủ quán nói. "Tôi cũng muốn gặp WJSN StayC, Ateez và NCT. Tôi và đồng đội của tôi đang hy vọng mở một quán cà phê K-pop mới ở một thành phố khác, có thể là London hoặc Lyon." Tôi thực sự muốn có ít nhất 10 quán cà phê ở các thành phố khác nhau, để chúng ta có thể lan truyền nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn thông qua K-Pop trên toàn thế giới”.