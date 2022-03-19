‘Cuộc sống của những người phụ nữ da đen’ những mẫu chuyện được xâu thành chuỗi trải dài như một dải ngân hà đầy màu sắc

Thế giới 19/03/2022 13:29

Cuộc sống một gia đình người phụ nữ da đen thể hiện dưới tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc.

‘Cuộc sống của những người phụ nữ da đen’ những mẫu chuyện được xâu thành chuỗi trải dài như một dải ngân hà đầy màu sắc - Ảnh 1

(Ảnh lấy từ tác phẩm "Con đường mẹ thêu" - Jacqueline Woodson)

Cuộc sống và hành trình của một gia đình người phụ nữ da đen trong 8 thế hệ được hình thành và thể hiện trong một tác phẩm nghệ thuật dưới dạng các mẫu câu chuyện được hoàn thành bằng cách chắp vá những tấm vải đầy màu sắc. Tác phẩm nghệ thuật là câu chuyện về cuộc đời của những người phụ nữ da đen, từ những ngày còn là nô lệ da đen ở Hoa Kỳ cho đến khi người Mỹ gốc Phi đã chịu đựng và trải qua những thời kỳ thảm khốc như Chiến tranh Bắc-Nam và phân biệt chủng tộc, và cho đến ngày nay họ đã vượt qua.

Các họa tiết trên tác phẩm ngày càng đa dạng và nhiều màu sắc, cho thấy một ám hiệu mật giúp thoát khỏi kiếp nô lệ và đang thay đổi từ giai đoạn cuộc sống áp bức sang thời kỳ của tự do. Tác phẩm nghệ thuật dưới hình dạng con đường vải đầy màu sắc được thêu dệt như dải Ngân hà trong không gian vũ trụ, vừa là những lời tường thuật lại của người phụ nữ da đen với quy mô tráng lệ và vừa là một phép màu bắt nguồn từ đầu ngón tay của một cô gái nhỏ.

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Từ khóa:   Tác phẩm nghệ thuật Câu chuyện phụ nữ Góc nhìn cuộc sống

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