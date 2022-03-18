Hai anh em mất tích ở Amazon, sống sót trở về sau 26 ngày nhờ thứ NƯỚC này: Bộ dạng khiến những người chứng kiến SỐC NẶNG

Thế giới 18/03/2022 15:54

Hai anh em mất tích trong rừng Amazon đã trở về một cách thần kỳ sau 26 ngày.

Hai anh em mất tích ở Amazon, sống sót trở về sau 26 ngày nhờ thứ NƯỚC này: Bộ dạng khiến những người chứng kiến SỐC NẶNG - Ảnh 1

(Ảnh: Yonhap News)

Vào ngày 16/3 vừa qua, Truyền thông Vương Quốc Anh - Mirror đưa tin về hai anh em Clayson Carvalho Ribeiro (8 tuổi) và Glauco Carvalho Ribeiro (6 tuổi) mất tích trong rừng Amazon, cách Manaus, thủ phủ bang Amazonas, miền bắc Brazil, khoảng 330 km hồi tháng trước, nay đã được cứu sống đầy kịch tính sau 27 ngày.

Vào ngày 18 tháng trước, hai anh em vào rừng Amazon để bắt chim và đã lâu rồi chưa trở về nhà. Cảnh sát sau khi nhận được tin báo về vụ mất tích đã tìm kiếm khắp nơi trong khu rừng Amazon và nơi gần đó, nhưng không tìm thấy dấu vết của những đứa trẻ.

Ngay khi không thể tìm thấy những đứa trẻ trong nhiều ngày, các nhân viên cứu hỏa và cảnh sát cuối cùng đã phải rút lui khỏi cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Tuy nhiên, khoảng 200 dân làng đã không từ bỏ những đứa trẻ của họ mà phát động chiến dịch tìm kiếm mỗi ngày.

Sau đó, vào ngày 15/3 vừa qua, một người đàn ông đã tìm thấy hai anh em khi đang khai thác gỗ trong rừng Amazon. Gia đình hai anh em cũng như 200 cư dân tham gia chiến dịch giải cứu để tìm kiếm hai anh em đã vui mừng khôn xiết vì điều kỳ diệu đã xảy ra.

Những đứa trẻ chỉ uống nước mưa trong lúc lưu lạc, chính vì vậy người của chúng khô đến mức chỉ còn bộ xương.

Hai anh em hiện đang được điều trị vì mất nước và suy dinh dưỡng trầm trọng. Các nhà chức trách Brazil thông báo rằng họ sẽ sớm đưa hai anh em về bệnh viện thủ đô bằng máy bay để điều trị.

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