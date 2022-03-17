Vào ngày 23 tháng 1 năm 2017, người phụ nữ tên Xu Jianpeng, sống ở Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã để lại lời chia buồn thương tiếc sâu sắc trước tin cáo phó được đăng trên WeChat (KakaoTalk phiên bản Trung), là ứng dụng nhắn tin qua mạng của Trung Quốc. Bản cáo phó ghi rằng Yang Suhui, sống ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đã qua đời. Xu Jianfeng, người đang tìm kiếm cha mẹ ruột và Yang Suhui, người đang tìm kiếm đứa con trai bị bắt cóc, là những người bạn trên ứng dụng WeChat. Và 5 năm sau, vào sáng ngày 6 tháng này, Xu Jianfeng nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát. Theo kết quả xét nghiệm gen gần đây cho thấy mẹ ruột của anh ấy là Yang Suhui.

Bà ấy từ chối trị bệnh ung thư để tìm con trai mình, nhưng… số phận trái ngang

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc như Pengpai và Zhejiang Daily, Yang Suhui, từng là một giáo viên dạy học ở thành phố Taizhou, tỉnh Chiết Giang, đã đến Quảng Châu, Trung Quốc nơi chồng bà làm việc vào năm 1991 cùng con gái đầu lòng và con trai thứ hai. Vào tháng 6 năm đó, chồng bà đưa đứa con trai thứ hai bốn tuổi đi chơi, và anh ấy bị ngất sau khi hút điếu thuốc do một người lạ đưa cho anh ấy trong một tòa nhà thương mại. Sau khi tỉnh dậy, đứa bé đã đi mất.

Sau khi sự việc xảy ra, Yang Suhui không rời khỏi Quảng Châu mà vẫn làm việc tại tòa nhà nơi con trai bà đã biến mất để tìm kiếm đứa trẻ. Cuối cùng, Yang Suhui đã ly dị chồng, bị mù mắt trái và ung thư phổi, nhưng vẫn không ngừng đi khắp Trung Quốc để tìm kiếm con trai. Bà ấy cũng không nhận hóa trị ung thư. Đó là vì “Bà sợ con trai không nhận ra mẹ nó vì ngoại hình thay đổi”.

Yang Suhui, người đã đi khắp Trung Quốc để tìm kiếm con trai của mình trong suốt 26 năm (Nguồn: Pengpai)

Vào mùa hè năm 2016, Xu Jianfeng tình cờ biết được câu chuyện của Yang Suhui. Xu Jianfeng khi còn nhỏ đã bị hai người đàn ông bắt cóc, chỉ kịp trốn thoát và được cha mẹ nuôi hiện tại nhận nuôi. Máu cũng đã được gửi đi xét nghiệm gen vào năm 2010 để tìm ra cha mẹ ruột, nhưng không có người nào trùng khớp.

Trong khi đó, Xu Jianfeng cho rằng mình giống con trai bà ấy nên đã liên lạc với Yang Suhui và con gái bà qua WeChat. Tuy nhiên, họ cho rằng không có mối quan hệ mẫu tử vì khuôn mặt của họ trông không giống nhau như trong ảnh và không có vết bớt ở hông. Hơn nữa, Yang Suhui đã nộp mẫu máu trước Xu Jianfeng. Sau đó, Xu Jianfeng nhắn tin cho Yang Suhui, nói rằng: “Tôi muốn đến Quảng Châu thăm cô.” “Con trai bà cũng sẽ tìm bà.”, sau đó Yang Suhui đáp lại: “Cảm ơn”. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ đã không diễn ra do tình trạng của Yang Suhui xấu đi nhanh chóng.

Yang Xuhui (trái) và con trai Xu Jianpeng (phải) (Nguồn: Peng Pai, Teng Xun Wang)

Tôi cũng đã liên lạc với bà ấy qua messenger ... "Giá như bản xét nghiệm là chính xác"

Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, khi nghe tin Yang Suhui là mẹ của anh ấy, Xu Jianpeng đã nói rằng: “Khi đó tôi choáng váng, mơ hồ lắm, mà tôi cảm thấy hối tiếc nhiều hơn là bất ngờ." Đồng thời, anh ấy vô cùng hối tiếc vì bản xét nghiệm gen 12 năm trước không chính xác và dễ dàng nói rằng đặc điểm cơ thể tôi không khớp với 6 năm trước. Theo truyền thông Trung Quốc, Xu Jianfeng bị phỏng ở mông khi còn nhỏ nên không thể nhìn rõ các vết bớt.

Xu Jianfeng đến thăm ngôi mộ của mẹ mình là Yang Suhui (Nguồn: People's Time)

Xu Jianfeng đã đến thăm mộ mẹ của mình ở thành phố Taizhou vào ngày 14 vừa qua, chỉ liên tục khóc và nhắc lại câu 'Mẹ ơi, con đã về'. Truyền thông Trung Quốc đang kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc tội danh buôn người, cụ thể: "Niềm an ủi duy nhất đối với Yang Suhui, người đã tìm kiếm con trai mình suốt 26 năm, là cuối cùng bà đã tìm thấy được con trai mình".