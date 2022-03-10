Người đầu tiên trên thế giới được ghép tim lợn đã qua đời sau 2 tháng phẫu thuật

Thế giới 10/03/2022 09:09

Sau 2 tháng kể từ ca phẫu thuật ghép tim lợn thành công đầu tiên trên thế giới, ông David Bennett đã qua đời. Hiện, vẫn chưa biết nguyên nhân cái chết có phải là do hiện tượng thải ghép hay không?

 

Ông David Bennett, 57 tuổi, là bệnh nhân đầu tiên trên thế giới được ghép trái tim của một con lợn biến đổi gene. Sau 2 tháng kể từ cuộc phẫu thuật lịch sử, Đại diện Trung tâm Y tế Đại học Maryland (UMMC), nơi thực hiện ca phẫu thuật cho ông xác nhận bệnh nhân đã qua đời. 

 

"Chúng tôi rất đau buồn trước sự ra đi của ông Bennett. Ông ấy đã chứng tỏ mình là một bệnh nhân dũng cảm và cao thượng, người đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng", bác sĩ phẫu thuật Bartley P. Griffith cho biết. "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình ông".

Hiện bệnh viện vẫn chưa công bố thông tin về nguyên nhân cái chết của Bennett. Các bác sĩ vẫn đang làm việc để tìm hiểu xem liệu đó có phải do hiện tượng thải ghép hay không?

Người đầu tiên trên thế giới được ghép tim lợn đã qua đời sau 2 tháng phẫu thuật - Ảnh 1

Theo báo cáo của New York Times, công việc điều tra sẽ được tiến hành cho tới khi nguyên nhân cái chết được sáng tỏ. Các bác sĩ sau đó sẽ công bố toàn bộ những gì họ biết lên một tạp chí y học có bình duyệt.

Trước đó, ông Bennett quyết định chọn phương pháp mới này bởi không còn lựa chọn điều trị nào khác. Nếu không được ghép tim, ông có thể tử vong. Ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu với tình trạng suy tim nghiêm trọng.

Sau ca phẫu thuật, ông Bennett được xem là bệnh nhân đầu tiên trên thế giới thành công ca ghép tim lợn bởi không có sự đào thải ngay lập tức. Bệnh nhân sau đó đã có những dấu hiệu bình phục khả quan và sống  với trái tim của lợn suốt 2 tháng. Khoảng giữa tháng 2, ông Bennett đã có thể ngồi trên giường và nhẹ nhàng hát theo ca khúc America the Beautiful khi đang xem giải đấu bóng bầu dục Super Bowl.

Người đầu tiên trên thế giới được ghép tim lợn đã qua đời sau 2 tháng phẫu thuật - Ảnh 2
Ông David Bennett - bệnh nhân đầu tiên trên thế giới được ghép tim lợn (Ảnh: University of Maryland School of Medicine)

Đánh giá ban đầu từ phía bệnh viện cho thấy không có dấu hiệu của sự thải ghép và mọi chuyện đều tiến triển tốt. Tuy nhiên, cho đến một vài ngày trước, một thứ gì đó đã xảy ra và thay đổi thực tế ấy.

Tình trạng sức khỏe của ông Bennett đột nhiên xấu đi và khi các bác sĩ biết họ không thể làm gì được thêm nữa để giúp ông ấy hồi phục, họ đã đưa Bennett vào một chương trình chăm sóc giảm nhẹ.

Ông Bennett đã có được những giờ cuối cùng của mình bên người thân và gia đình, đại diện Trung tâm Y tế Đại học Maryland cho biết.Mặc dù câu chuyện này có một kết thúc buồn, nhưng các bác sĩ phẫu thuật thực hiện ca cấy ghép rất lạc quan về tương lai của liệu pháp.

Lợn là một nguồn cung cấp nội tạng tiềm năng vì các bộ phận của chúng tương tự như của con người. Quả tim lợn tương đương kích thước của tim người. Những bộ phận khác của lợn như thận, gan và phổi cũng đang được nghiên cứu để cấy ghép cho người. Trước đó, các bác sĩ ở New York cũng đã ghép thành công quả thận của một con lợn biến đổi gene vào một người chết não.

 

Người đàn ông đầu tiên được ghép tim lợn thành công, mở ra kỷ nguyên mới của y học trong tương lai

Người đàn ông đầu tiên được ghép tim lợn thành công, mở ra kỷ nguyên mới của y học trong tương lai

Các bác sĩ Trung tâm Y tế Đại học Maryland thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép trái tim lợn cho người đầu tiên trên thế giới.

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