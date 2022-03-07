Giả làm tình nguyện viên, người phụ nữ lạ mặt đột nhập vào nhà của người dân sơ tán khu vực cháy rừng

Thế giới 07/03/2022 12:27

Một người phụ nữ 40 tuổi vừa bị cảnh sát huyện Uljin, tỉnh Gyeongbuk bắt vì tội đột nhập vào nhà riêng và trộm cắp tài sản của người dân sơ tán cháy rừng.

Khi nghe tin huyện Uljin bị cháy rừng, người phụ nữ này một mình đi xe bus đến Uljin và bị chủ nhà bắt quả tang khi đang định ăn trộm đồ. Trước đó, bà ta cũng đột nhập vào một căn nhà trống khác nhưng ra về tay không vì nhà không có đồ gì đáng để trộm. Khi bị người dân hỏi, người phụ nữ nói là "tình nguyện viên, đến để giúp đỡ khu vực cháy rừng."

Vào ngày 6, Sở cảnh sát Gyeongbuk Uljin thông báo rằng họ đã nộp đơn xin lệnh bắt người phụ nữ này với tội danh trộm cắp và đột nhập trái phép.

Giả làm tình nguyện viên, người phụ nữ lạ mặt đột nhập vào nhà của người dân sơ tán khu vực cháy rừng - Ảnh 1

Tính đến 11 giờ sáng ngày 6/3, đã có 14.222ha rừng dọc theo bờ biển phía Đông của Hàn Quốc bị thiêu rụi. Diện tích này gấp 49 lần đảo Yeouido (Seoul), gấp gần 20.000 lần sân bóng (0.714ha). Đây là quy mô thiệt hại lớn nhất trong vòng 10 năm qua, chính phủ Hàn Quốc đã phải tuyên bố khu vực Uljin và Gangwon là khu vực thảm họa đặc biệt.

Cụ thể những khu vực bị cháy là: 11.661ha ở Uljin, 656ha ở Samcheok, 1.656ha ở Gangneung, và 169ha ở Donghae và Yeongwol.

Không có thiệt hại về người nhưng 463 cơ sở đã bị thiêu rụi, bao gồm 388 ở Uljin, 12 ở Gangneung và 63 ở Donghae.

Giả làm tình nguyện viên, người phụ nữ lạ mặt đột nhập vào nhà của người dân sơ tán khu vực cháy rừng - Ảnh 2

Có 7.374 người dân, từ 4.663 hộ gia đình đang phải sơ tán do cháy rừng. Cụ thể có 4.133 hộ gia đình ở Uljin và Samcheok và 717 người dân từ 380 hộ gia đình ở Donghae phải đi sơ tán. Phần lớn người dân ở khu vực thảm hoạ đều vô cùng lo lắng, hoảng loạn vì không biết tài sản, nhà cửa của mình bị thiệt hại tới đâu.

Chính phủ Hàn Quốc ngoài hỗ trợ các khu lánh nạn tạm thời, nhu yếu phẩm, còn cử các chuyên gia tâm lý xuống Uljin, Samcheok và Donghae để tư vấn tâm lý cho các nạn nhân khu vực thảm hoạ.

Hiện ở Hàn Quốc đang có 6 vụ cháy lớn rải rác ở Uljin (Gyeongbuk), các thành phố Samcheok, Gangneung và Donghae (Gangwon). Ngoài ra còn một số vụ cháy rừng nhỏ ở Yeongwol (Gangwon), Geumjeong (Busan), Ansan (Gyeonggi), Dalseong (Daegu) (강원 영월, 부산 금정, 경기 안산, 대구 달성).

Theo Chosun

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