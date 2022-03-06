Hàn Quốc: Khoe đi bầu cử mà chụp ảnh không đúng cách sẽ bị phạt tới 4 triệu won

Hàn Quốc đã bắt đầu bỏ phiếu sớm (trong 2 ngày 4, 5/3) và ngày bầu cử chính thức là ngày 9/3.

Ngoài các quy định phòng dịch như đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt tại nơi bỏ phiếu, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách với các cử tri khác, người dân cần chú ý không chụp ảnh bên trong điểm bỏ phiếu, nhất là không chụp phiếu bầu, nếu không sẽ bị phạt tới 2 năm tù hoặc 4 triệu won.

Ngoài ra, người dân có thể chụp con dấu đỏ trên tay hoặc trước cửa điểm bỏ phiếu.

Theo Luật bầu cử Hàn Quốc, cử tri chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân tới bất cứ điểm bỏ phiếu nào trên toàn quốc là có thể bỏ phiếu mà không phải đăng ký trước. Riêng những cử tri đang thực hiện cách ly do mắc COVID-19 sẽ được tham gia bỏ phiếu sớm vào ngày thứ 2 của thời gian bỏ phiếu sớm (ngày 5/3) tại điểm bỏ phiếu được chỉ định trước thời điểm đóng cửa 1 giờ và trong ngày bầu cử chính thức (ngày 9/3) trong khoảng thời gian từ 18h đến 19h30.

Các ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc năm 2022

Theo Chosun

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