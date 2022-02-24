SỐC: Nhà máy sản xuất kim chi rò rỉ hình ảnh nguyên liệu hư thối và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: 'Thành phẩm hoàn chỉnh cũng có trứng sâu bướm'

Ngày 22/02, đài MBC (Hàn Quốc) đã phát hành một bản tin về hoạt động của một nhà máy sản xuất kim chi ở tỉnh Bắc Chungcheong điều hành bởi công ty nổi tiếng Myeong In chuyên về kim chi trong nước. Đoạn video được phóng viên điều tra và thực hiện từ tháng 10/2021 đến tháng 1 năm nay.

Trong đoạn video được đăng tải, hầu hết nguyên liệu làm kim chi như bắp cải và củ cải đang được công nhân cắt tỉa đều bị ngả màu, thâm đen hoặc nổi đầy đốm tím, mốc trắng. Có cảnh công nhân vừa cắt bỏ phần thối của bắp cải vừa nói: “Mùi thiu thối này thực sự khó chịu”, “Tôi không bao giờ dám ăn kim chi nữa” và “Thật bẩn thỉu”.

Ảnh chụp từ bản tin của đài MBC

Điều kiện vệ sinh của nhà máy cũng có nhiều vấn đề. Các hộp đựng cho kim chi củ cải bị đóng cặn và mốc đen. Ngay cả những hộp đựng kim chi đã đóng gói thành phẩm hoàn chỉnh cũng có trứng sâu bướm. Nấm mốc cũng được nhìn thấy trên bột mì được bảo quản trong tủ lạnh.

Ảnh chụp từ bản tin của đài MBC

Cùng ngày, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm đã đến thăm nhà máy sản xuất kim chi này và bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện. Trước đó, phóng viên thực hiện bản tin đã báo cáo tình hình này với Ủy ban Chống Tham nhũng và Dân quyền Hàn Quốc.

Phóng viên đài MBC cho biết: “Thật là vô lương tâm khi sản xuất ra được thức ăn với những thứ dơ bẩn như thế này".

Ảnh chụp cắt ra từ bản tin của đài MBC

Về vụ việc được phanh phui này, đại diện của công ty điều hành nhà máy sản xuất kim chi lên tiếng: “Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi lỗi lầm trong việc quản lí của mình. Chúng tôi thực sự xin lỗi khách hàng”.

Một quan chức của công ty giải thích: "Việc chất lượng nguyên liệu bị giảm xuống như thế này là toàn bộ là do sai lầm của chúng tôi. Trong quá trình sửa chữa và phục hồi tính an toàn của khâu sản xuất, chúng tôi đã cắt bỏ toàn bộ nguyên liệu cũ và đảm bảo không sử dụng nguyên liệu như thế này trong quá trình sản xuất kim chi nữa".

Theo Kookmin Ilbo