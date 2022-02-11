Sanh chảnh như công ty ở Anh khi thưởng nóng cho nhân viên kỳ nghỉ hoàn toàn miễn phí vì đã làm việc trong thời kỳ đại dịch chăm chỉ

Công ty Yolk Recruitment đang đề nghị đưa 55 nhân viên của mình đi nghỉ dưỡng miễn phí tại đảo Tenerife thuộc Tây Ban Nha vào tháng Tư.

Một công ty đang thưởng cho nhân viên của mình một kỳ nghỉ miễn phí tới Tenerife để cảm ơn họ đã làm việc trong thời gian đại dịch. Một công ty tuyển dụng có trụ sở tại Cardiff, Vương quốc Anh đang lên kế hoạch cho nhân viên của mình đi nghỉ dưỡng vẫn hưởng lương để cảm ơn họ đã làm việc trong thời kỳ đại dịch. Công ty Yolk Recruitment sẽ thưởng cho 55 nhân viên của mình một kỳ nghỉ trọn gói đến Tenerife, Quần đảo Canary lớn nhất Tây Ban Nha vào tháng Tư. Theo tờ BBC, công ty đang chi hơn 100.000 bảng Anh cho kỳ nghỉ này.

Theo bài đăng của công ty trên LinkedIn, họ không chỉ đưa các giám đốc điều hành hàng đầu mà còn toàn bộ nhân viên tham gia chuyến đi. Họ cũng nói thêm rằng họ có thể là công ty có trụ sở tại Cardiff đầu tiên làm như vậy. “Yolk Folk đang đến Tenerife. Đó là chuyến du lịch cho tất cả mọi người. Không chỉ những người địa vị hàng đầu hoặc những người đóng góp một phần vào kết quả lịch sử kinh doanh năm 2021 của chúng tôi, mà là MỌI NGƯỜI. Mục đích của chúng tôi là xây dựng một nền văn hóa công sở nơi mọi người đều là người chiến thắng! Điều đó có nghĩa là không ai có thể bị bỏ lại phía sau trong kỳ nghỉ trọn gói của công ty. Chúng tôi có thể là một trong những công ty có trụ sở tại Cardiff đầu tiên cho một quy mô toàn công ty cùng đi du lịch, tất cả chi phí cho kỳ nghỉ của nhân viên được trả và điều đó chỉ có thể thực hiện được bởi vì chúng tôi cố gắng trở nên tốt hơn trong mọi việc chúng tôi làm, trong nội bộ và đối ngoại bên ngoài” chú thích của bài đăng trên LinkedIn của công ty.

“Năm 2020 là một khoảng thời gian thực sự khó khăn đối với toàn ngành công nghiệp của chúng tôi, chúng tôi đã trải qua quãng thời gian thị trường việc làm bị đình trệ rồi quá tải,” Giám đốc Thương mại Pavan Arora nói với tờ BBC. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi đã trải qua một hành trình, từ đi làm việc ở vùng sâu vùng xa, vì vậy chúng tôi chỉ muốn vòng tay qua mọi người và nói lời cảm ơn trong hai năm qua đã nổ lực rất nhiều. Chúng tôi đánh giá cao vì những công việc khó khăn mà họ đã làm trong hai năm qua” anh ấy nói thêm. Theo Indiatoday

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