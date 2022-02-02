Tình yêu tuổi xế chiều của cặp vợ chồng lớn tuổi cực đáng yêu khi gửi nhau những nụ hôn 'vụng trộm' nơi công viên

Thế giới 02/02/2022 08:25

Trong một đoạn video đáng yêu đã được lan truyền trên mạng xã hội, một cặp vợ chồng lớn tuổi có thể đã trộm hôn nhau khi đang tập thể dục cùng nhau.

Tình yêu tuổi xế chiều của cặp vợ chồng lớn tuổi cực đáng yêu khi gửi nhau những nụ hôn 'vụng trộm' nơi công viên - Ảnh 1
Cặp vợ chồng đáng yêu đã hôn trộm khi đang tập thể dục cùng nhau trong video được lan truyền.

 

Trong số những nội dung cảm động ngày nay trên mạng xã hội, có một video cực kỳ đáng yêu với mọi người. Đo là một doạn clip về một cặp vợ chồng lớn tuổi hôn trộm nhau trong khi tập thể dục đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nó đã được đăng trên Instagram bởi một trang có tên Good News Movement và đã được lượt xem lên tới 1,4 triệu.

Trong đoạn video được lan truyền mạnh mẽ, có thể thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi đang tập thể dục trên xà đơn. Sự phối hợp của họ thật tuyệt vời, họ cùng nhau tập luyện cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Cả hai người đã giữ thăng bằng một cách cực kỳ chính xác trên xà đơn và gửi nhau một vài nụ hôn trong khi tập luyện. Thật dễ thương phải không?

"Cặp đôi cùng tập luyện, cùng ở bên nhau" dòng chú thích của bài đăng đã viết.

Cư dân mạng không khỏi xuýt xoa trước những khoảng khắc dễ thương của cặp đôi này. Một số người thậm chí còn khen ngợi sức mạnh thể lực của cặp vợ chồng tuổi đã xế chiều.

"Có thể nói sức mạnh thể lực của cô ấy không đùa được đâu, cô ấy leo xà đơn thật giỏi, TUYỆT VỜI !!" một người dùng mạng xã hội bình luận.

Một người dùng khác nhận xét: "Họ cùng phối hợp hít thanh xà đơn thật tuyệt. Thật vui vì cuộc hôn nhân của họ đã hạnh phúc viên mãn như vậy."

Theo Indiatoday

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