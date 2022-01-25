Nghi vấn mẹ ép uống thuốc ngủ và khiến con trai tử vong do bị ngã từ trên lầu cao

Thế giới 25/01/2022 12:04

Một người mẹ đã bị bắt vì tình nghi là hung thủ giết cậu con trai học lớp 3 vì bé bị rơi từ tầng 23 của một khách sạn ở Kabukicho, Tokyo.

Tháng trước, một người mẹ đã bị bắt vì tình nghi là hung thủ giết cậu con trai học lớp 3 vì bé bị rơi từ tầng 23 của một khách sạn ở Kabukicho, Tokyo. Cô ta đã cho con trai và con gái của mình đang học tiểu học uống thuốc ngủ. Cô ta bị nghi ngờ có ý định giết người vì đã nhiều lần cố ý gây hiện trường giả khi cho rằng các con bị sốc nhiệt khi ở trong chiếc ô tô đóng kín cửa sổ.

Nghi vấn mẹ ép uống thuốc ngủ và khiến con trai tử vong do bị ngã từ trên lầu cao - Ảnh 1
Nguồn ảnh: NHK

Vào ngày 29 tháng trước, một cậu bé 9 tuổi, học lớp 3 trường tiểu học đã chết tại một khách sạn ở Kabukicho, Shinjuku-ku, Tokyo và người mẹ 47 tuổi sống ở thành phố Kawasaki đã bị bắt vì là đối tượng bị tình nghi giết người sau khi bé trai bị rơi từ tầng 23 xuống.

Các cuộc điều tra sau đó cho thấy vào tháng 8 năm ngoái, người mẹ đã cho bé trai và bé em gái học lớp 1 của trường tiểu học uống thuốc ngủ, sau đó đưa lên xe ô tô đóng cửa kính và tạo cảm giác là bé bị say nắng. Cục cảnh sát Tokyo đã tái bắt giữ người mẹ vì tình nghi bà ta có âm mưu giết người. 

Vào thời điểm đó, nhiệt độ xung quanh hiện trường là hơn 30 độ C, nhưng có vẻ như bên trong ô tô đã được làm nóng lên, cậu bé và em gái trong tình trạng bất tỉnh nằm trong xe.

Ngoài ra, cả hai bé đã được bảo vệ tạm thời bởi trung tâm tư vấn trẻ em thuộc tổ chức phúc lợi trẻ em của Nhật Bản. Nhưng sau đó, các bé đã được trả về gia đình, vì vậy Cục cảnh sát Tokyo đang tiến hành điều tra chi tiết diễn biến vụ án mạng.

Theo Sở Cục cảnh sát Thủ đô Tokyo, trả lời trong cuộc điều tra sau khi cậu con trai ngã tử vong, người mẹ nói rằng “tôi nghĩ rằng cả 3 sẽ cùng chết” và hiện tại cô lại đang giữ im lặng và không khai nhận gì thêm.

Theo NHK

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