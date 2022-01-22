Nhờ giao dịch mua hàng trên eBay mà cặp anh em đã mất tích bấy lâu bất ngờ được gặp lại nhau lần đầu tiên!

Thế giới 22/01/2022 08:05

Internet là một nơi tràn ngập những điều bất ngờ. Nó thường có thể dẫn đến những điều tuyệt vời và sự việc là một ví dụ về điều ấy. eBay là một trong những thị trường mua bán trực tuyến đầu tiên và nổi tiếng nhất nhì trên thế giới khi cung cấp cho hàng triệu người những sản phẩm và giao dịch mà họ muốn.

Nhờ giao dịch mua hàng trên eBay mà cặp anh em đã mất tích bấy lâu bất ngờ được gặp lại nhau lần đầu tiên! - Ảnh 1

 

Cũng chính nhờ trang web eBay này mà gần đây một cặp anh em đã mất liên lạc từ ​​lâu lại được gặp nhau sau gần 30 năm.

Anh Ross Colquhoun cho biết câu chuyện đoàn tụ bắt đầu từ hai năm trước đó khi anh vào sàn đấu giá để đặt một chương trình về trận đấu bóng đá và người bán lại chính là người bố thất lạc của anh ấy.

Sau đó, anh ta nhận được một tin nhắn từ người bán nói rằng các giao dịch mua của anh ta đang được hoàn lại tiền. Ross cho biết việc mua bán đã cho anh cơ hội biết về gia đình của cha anh. Nhưng anh phải đợi vài ngày để gặp người em thất lạc của mình do các hạn chế về Covid-19.

Chia sẻ câu chuyện trên Twitter, Ross cho biết anh đã gặp em gái mình - Erin lần đầu tiên vào ngày 10/1.

Rõ ràng, hai anh em lớn lên ở cùng một thành phố Scotland nhưng chưa bao giờ gặp nhau trước đây. 

“Ngay trước khi đại dịch bắt đầu, tôi đã mua sắm trên eBay từ chính người bán là bố tôi, người tôi chưa từng gặp mà tôi lại không hề hay biết. Ông ấy đã hoàn lại tiền vì không giao dịch được. Hai năm sau, tôi bắt đầu hành trình làm quen lại với gia đình mà tôi đã không thể lớn lên cùng. Và tối nay tôi đã gặp em gái Erin lần đầu tiên ”, Ross viết trên Twitter.

“Chúng tôi đã cười, đã khóc và đã chia sẻ những câu chuyện cùng nhau. Cảm giác như chúng tôi đã biết nhau từ rất lâu rồi vậy. Tôi đã vô cùng lo lắng, nhưng đó là một trải nghiệm hoàn toàn đẹp đẽ và khiến tôi vỡ òa trong hạnh phúc, ”anh viết trong một tweet tiếp theo.

Anh ấy đã đăng một bức ảnh của cả hai anh em trong bài tweet đầu tiên của mình. Cặp anh em thất lạc đã lâu nói về cuộc sống của họ, và những trải nghiệm mà họ đã có với nhau. 

Ross vẫn chưa gặp các thành viên khác trong gia đình của mình. Anh ấy kết thúc dòng tweet của mình bằng lời chia sẻ: "Cảm ơn vì tất cả những tin nhắn tốt đẹp mà mọi người dành tặng đến tôi. Thật là tôi rất bất ngờ. Tôi đã đọc từng tin nhắn. Nếu bạn cũng có thành viên gia đình mà bạn chưa từng được  gặp thì có thể lúc đầu cũng rất bối rối . Tôi hy vọng rằng những dòng tweet này sẽ là động lực và truyền cảm hứng cho những người khác có thể tìm được những điều kỳ diệu như tôi. "

An Nhiên (Theo Indiatimes)

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