Cho rằng cậu ta cố ý chơi khăm, nhân viên bảo vệ của tát cậu bé khiến ai nấy đều phẫn nộ

Thế giới 15/01/2022 07:55

Toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại và đoạn video đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Hiện tại, cảnh sát đang điều tra về đoạn phim gây sốc.

Ngày nay, không hiếm thấy những video chơi khăm trên mạng xã hội. Trong khi một số được cho là có kịch bản dàn dựng sẵn, thì những vụ việc khác là được cho là có thật (ít nhất là người trong cuộc khẳng định như vậy). Tuy nhiên, mới đây trò đùa nghịch ngợm của một cậu thiếu niên dành cho một nhân viên bảo vệ của McDonald's đã “không thành công” và người đàn ông này đã tát cậu ta. Toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại và đoạn video đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Hiện tại, cảnh sát đang điều tra đoạn phim gây sốc này. Đoạn clip được quay bên ngoài lối vào của quán đồ ăn nhanh ở Dundonald, gần Belfast, Bắc Ireland.

Cho rằng cậu ta cố ý chơi khăm, nhân viên bảo vệ của tát cậu bé khiến ai nấy đều phẫn nộ - Ảnh 1
Nhân viên bảo vệ cho rằng cậu bé cố ý chơi trò nghịch ngợm

Nhân viên bảo vệ cáo cho rằng cậu bé đã bày trò nghịch tinh quái khi cố ý ném một cục giấy vào người ông ta. Trong video được lan truyền, người bảo vệ đang nắm lấy cổ áo khoác của cậu thiếu niên trong khi bạn bè của cậu ta cười khúc khích phia sau khi đang quay video. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi người đàn ông dùng tay hành hung cậu thiếu niên. 

Người phát ngôn của McDonald's nói rằng người đàn ông này là nhân viên của công ty về an ninh và đã bị đình chỉ làm việc tại các cửa hàng thức ăn nhanh của họ trong khi một cuộc điều tra từ cảnh sát đang được tiến hành. Họ cũng nói thêm rằng trước khi xảy ra xô xát, các khách hàng đã 'phản ánh và có lời lẽ cũng như hành động kích động đối với đội ngũ nhân viên của chuỗi cửa hàng.'

Người phát ngôn của McDonald's cũng cho biết trong một tuyên bố, "Sự an toàn và an ninh của người dân cũng như khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Video này cho thấy đỉnh điểm của sự cố là khi một khách hàng đã có hành vi không phải về lời nói và hành động đối với các nhân viên từ cửa hàng của chúng tôi. Cá nhân được đề cập trong video làm việc cho một công ty an ninh khác và sẽ không làm việc tại bất kỳ chi nhánh cửa  hàng nào của chúng tôi trong khi cuộc điều tra đang diễn ra ”.

Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Bắc Ireland cho biết, “Cảnh sát đang điều tra báo cáo về một vụ tấn công bên ngoài các cơ sở kinh doanh ở khu vực Đường Upper Newtownards của Dundonald vào tối thứ Bảy (ngày 8 tháng 1). Có thông tin cho biết vào khoảng 10 giờ tối, một nam thanh niên đã bị một người đàn ông tát vào mặt ”.

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