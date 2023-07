Người phát ngôn của McDonald's nói rằng người đàn ông này là nhân viên của công ty về an ninh và đã bị đình chỉ làm việc tại các cửa hàng thức ăn nhanh của họ trong khi một cuộc điều tra từ cảnh sát đang được tiến hành. Họ cũng nói thêm rằng trước khi xảy ra xô xát, các khách hàng đã 'phản ánh và có lời lẽ cũng như hành động kích động đối với đội ngũ nhân viên của chuỗi cửa hàng.'

Người phát ngôn của McDonald's cũng cho biết trong một tuyên bố, "Sự an toàn và an ninh của người dân cũng như khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Video này cho thấy đỉnh điểm của sự cố là khi một khách hàng đã có hành vi không phải về lời nói và hành động đối với các nhân viên từ cửa hàng của chúng tôi. Cá nhân được đề cập trong video làm việc cho một công ty an ninh khác và sẽ không làm việc tại bất kỳ chi nhánh cửa hàng nào của chúng tôi trong khi cuộc điều tra đang diễn ra ”.