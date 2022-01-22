Thanh niên ‘đâm đơn kiện’ công ty vì cho anh ta làm một công việc 'quá nhàn hạ' khiến anh ta bị trầm cảm và được bồi thường hơn 1 tỷ đồng.

Thế giới 22/01/2022 05:04

Mặc dù tất cả chúng ta đều mong muốn theo đuổi đam mê của mình, làm những công việc phù hợp và không bao giờ khiến chúng ta cảm thấy nhàm chán, nhưng hầu hết chúng ta vẫn tiếp tục với những công việc có thể khiến chúng chán “gần chết”. Nhưng vào cuối ngày, chúng ta lại tự thuyết phục bản thân mình rằng những công việc này dù có nhàm chán đến đâu cũng là thứ sẽ mang lại thu nhập.

Có bao giờ bạn có cảm thấy chán công việc bàn giấy buồn tẻ đó đến mức thực sự nghĩ đến việc kiện công ty của mình vì lý do tương tự không? Một người đàn ông chắc chắn đã làm điều đó và anh ta được nhận luôn bồi thường từ nó.

Thanh niên ‘đâm đơn kiện’ công ty vì cho anh ta làm một công việc 'quá nhàn hạ' khiến anh ta bị trầm cảm và được bồi thường hơn 1 tỷ đồng. - Ảnh 1

 

Một anh chàng người Pháp tên là Frederic Desnard, đến từ Paris, đã được Interparfums, một nhà sản xuất nước hoa cao cấp của Pháp, bồi thường 40.000 euro (hơn 1 tỷ đồng) vào năm 2020 vì phải làm công việc quá nhàn hạ khiến anh ta bị trầm cảm và buộc anh ta phải nghỉ việc.

Desnard chia sẻ rằng sau khi làm mất một khách hàng quan trọng, anh đã buộc phải nghĩ việc ở công ty cũ. Đầu năm 2016, anh tìm được một công việc mới tại công ty có trụ sở tại Paris. Từng là người bận rộn và vô cùng nhiệt tình vì công việc nhưng cuối cùng anh lại dành thời gian cho công việc mà anh mô tả là 'chạy việc vặt cho chủ tịch' của công ty Interparfums trong 4 năm.

Thanh niên ‘đâm đơn kiện’ công ty vì cho anh ta làm một công việc 'quá nhàn hạ' khiến anh ta bị trầm cảm và được bồi thường hơn 1 tỷ đồng. - Ảnh 2

 

Theo tờ Unilad , anh ta chia sẻ rằng không ai quan tâm đến việc anh ta đến đúng giờ hoặc anh ta hoàn thành công việc của mình hay chưa và anh ta cảm thấy xấu hổ và chán nản vì nhận được những đồng lương chẳng ra gì. Sự thờ ơ của mọi người khiến cho anh ấy cảm thấy bản thân mình dường như không còn tồn tại. Anh ấy chia sẻ với France TV rằng khi sức khỏe tinh thần của anh ấy xấu đi, bác sĩ cho rằng nó liên quan đến sự buồn chán tột độ của anh ấy, anh ấy đã nghỉ việc trong sáu tháng. Anh ấy cảm thấy mình bị dư thừa trong công ty Interparfum.

"Tôi không còn sức để làm bất cứ việc gì khác. Tôi cảm thấy xấu hổ và có lỗi khi mức lương chẳng ra sao. Tôi đã nghĩ bản thân là người vô hình ở công ty", anh nói với tờ Le Monde . 

Các luật sư của Desnard đã lập luận rằng anh ta đã trải qua một trạng thái buồn chán nghiêm trọng có thể dẫn đến trầm cảm và khiến sức khỏe của thân chủ mình tồi tệ hơn.

Thanh niên ‘đâm đơn kiện’ công ty vì cho anh ta làm một công việc 'quá nhàn hạ' khiến anh ta bị trầm cảm và được bồi thường hơn 1 tỷ đồng. - Ảnh 3

 

Desnard nghĩ rằng chính sự thờ ơ và công việc nhàn rỗi ở công ty khiến anh cảm thấy sống một cuộc đời giống như ở địa ngục. Và điều đó đã khiến anh rời công ty và anh cho rằng lỗi nằm ở các ông chủ.

Luật sư đại diện công ty Interparfums lập luận rằng anh Frederic Desnard chưa từng phàn nàn về việc cảm thấy buồn chán trong bốn năm làm việc tại đây và nói rằng “nếu anh ấy thực sự không có gì để làm vậy tại sao anh ta không đề cập với cấp trên về điều đó?”

Tòa án đã phán quyết rằng có một mối liên hệ chắc chắn giữa 'tình trạng sức khỏe của anh ta suy giảm' và những thay đổi trong công việc của anh ta. Ở phiên tòa sơ thẩm, tòa tuyên công ty Interparfums phải bồi thường 40 000 euro (hơn 1 tỷ đồng) cho Frederic Desnard. 

Trường hợp này chắc chắn đã mang lại cho những nhân viên có công việc bàn giấy rất nhiều hy vọng. 

An Nhiên (Theo Indiatimes)

Mánh khóe của cô vợ để tìm hiểu xem chồng mình có dọn dẹp nhà cửa thật không khiến người xem ngã ngửa

Mánh khóe của cô vợ để tìm hiểu xem chồng mình có dọn dẹp nhà cửa thật không khiến người xem ngã ngửa

Bạn sẽ rất bực bội khi thấy ngôi nhà của mình hoàn toàn bẩn mặc dù ai đó đã hứa với bạn rằng họ sẽ dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà đúng không. Vì vậy, một người phụ nữ đã bày ra một cách rất hài hước nhưng không kém phần “mánh khóe” để biết xem chồng mình có thực sự dọn dẹp nhà cửa hay không.

Xem thêm
Từ khóa:   kiện công ty vì làm việc quá nhàn hạ kiện công ty nhận bồi thường

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 28 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 26 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích