Có bao giờ bạn có cảm thấy chán công việc bàn giấy buồn tẻ đó đến mức thực sự nghĩ đến việc kiện công ty của mình vì lý do tương tự không? Một người đàn ông chắc chắn đã làm điều đó và anh ta được nhận luôn bồi thường từ nó.

Desnard chia sẻ rằng sau khi làm mất một khách hàng quan trọng, anh đã buộc phải nghĩ việc ở công ty cũ. Đầu năm 2016, anh tìm được một công việc mới tại công ty có trụ sở tại Paris. Từng là người bận rộn và vô cùng nhiệt tình vì công việc nhưng cuối cùng anh lại dành thời gian cho công việc mà anh mô tả là 'chạy việc vặt cho chủ tịch' của công ty Interparfums trong 4 năm.

Một anh chàng người Pháp tên là Frederic Desnard, đến từ Paris, đã được Interparfums, một nhà sản xuất nước hoa cao cấp của Pháp, bồi thường 40.000 euro (hơn 1 tỷ đồng) vào năm 2020 vì phải làm công việc quá nhàn hạ khiến anh ta bị trầm cảm và buộc anh ta phải nghỉ việc.

Theo tờ Unilad , anh ta chia sẻ rằng không ai quan tâm đến việc anh ta đến đúng giờ hoặc anh ta hoàn thành công việc của mình hay chưa và anh ta cảm thấy xấu hổ và chán nản vì nhận được những đồng lương chẳng ra gì. Sự thờ ơ của mọi người khiến cho anh ấy cảm thấy bản thân mình dường như không còn tồn tại. Anh ấy chia sẻ với France TV rằng khi sức khỏe tinh thần của anh ấy xấu đi, bác sĩ cho rằng nó liên quan đến sự buồn chán tột độ của anh ấy, anh ấy đã nghỉ việc trong sáu tháng. Anh ấy cảm thấy mình bị dư thừa trong công ty Interparfum.

"Tôi không còn sức để làm bất cứ việc gì khác. Tôi cảm thấy xấu hổ và có lỗi khi mức lương chẳng ra sao. Tôi đã nghĩ bản thân là người vô hình ở công ty", anh nói với tờ Le Monde .

Các luật sư của Desnard đã lập luận rằng anh ta đã trải qua một trạng thái buồn chán nghiêm trọng có thể dẫn đến trầm cảm và khiến sức khỏe của thân chủ mình tồi tệ hơn.

Desnard nghĩ rằng chính sự thờ ơ và công việc nhàn rỗi ở công ty khiến anh cảm thấy sống một cuộc đời giống như ở địa ngục. Và điều đó đã khiến anh rời công ty và anh cho rằng lỗi nằm ở các ông chủ.

Luật sư đại diện công ty Interparfums lập luận rằng anh Frederic Desnard chưa từng phàn nàn về việc cảm thấy buồn chán trong bốn năm làm việc tại đây và nói rằng “nếu anh ấy thực sự không có gì để làm vậy tại sao anh ta không đề cập với cấp trên về điều đó?”

Tòa án đã phán quyết rằng có một mối liên hệ chắc chắn giữa 'tình trạng sức khỏe của anh ta suy giảm' và những thay đổi trong công việc của anh ta. Ở phiên tòa sơ thẩm, tòa tuyên công ty Interparfums phải bồi thường 40 000 euro (hơn 1 tỷ đồng) cho Frederic Desnard.

Trường hợp này chắc chắn đã mang lại cho những nhân viên có công việc bàn giấy rất nhiều hy vọng.

An Nhiên (Theo Indiatimes)