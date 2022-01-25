Dở khóc dở cười khi con nhỏ đặt mua đồ nội thất giá trị từ cửa hàng khi đang nghịch điện thoại của mẹ

Theo NBC New York, cậu bé tên Aayansh Kumar đã đặt mua đồ nội thất từ cửa hàng ​​Walmart qua điện thoại của mẹ.

cậu bé Aayansh Kumar vô tình đặt mua đồ đạc từ điện thoại của mẹ mình. (Ảnh minh họa) Kể từ khi đại dịch Covid-19 tấn công thế giới, hầu hết mọi thứ đều có sẵn trực tuyến. Hiểu biết về công nghệ là nhu cầu của thời đại và ngay cả những đứa trẻ nhỏ cũng nhận thức được cách sử dụng cơ bản một chiếc điện thoại thông minh. Vfa một câu chuyện hài hước nhưng đau ví đã xảy ra ở Mỹ. Trong một sự cố từ New Jersey, Hoa Kỳ, một đứa trẻ 22 tháng tuổi mới biết đi bằng cách nào đó đã đặt được đồ đạc trị giá gần 1,5 lakh Rupee (Khoảng 45 triệu đồng). Theo tờ NBC New York, cậu bé tên Aayansh Kumar đã đặt mua đồ nội thất từ cửa hàng ​​Walmart qua điện thoại của mẹ. Pramod Kumar, cha của Aayansh cho biết: “Thật sự khó tin rằng cậu nhóc đã làm được điều này, nhưng đó là những gì đã xảy ra.”. Mẹ của cậu bé mới biết đi tên là Madhu Kumar, cô đã tạo một giỏ hàng mua sắm trên điện thoại nhưng không bao giờ kiểm tra nó. Khi đồ đạc bắt đầu chuyển đến bất ngờ, cô hỏi chồng và hai đứa con lớn về đống đồ ấy.

"Tôi cần một hoặc hai món gì đó khi đặt mua thôi, tại sao chúng ta có đên bốn món?" cô Madhu nói. Một số gói hàng lớn đến nỗi chúng khó lọt qua cửa trước. Các gói hàng liên tục được chuyển đến nơi cả tuần. Cậu bé gần 2 tuổi đã mua những chiếc ghế, giá treo hoa và những vật dụng gia đình khác mà mẹ cậu đang tìm kiếm nhưng chỉ bỏ trong giỏ hàng cho ngôi nhà mới ở Monmouth Junction. Theo NBC New York, Aayansh được sinh ra vào thời điểm bắt đầu đại dịch vào tháng 4 năm 2020. Cậu bé rất chú ý đến việc bố mẹ đi làm và các anh chị học trực tuyến ở nhà. "Cậu nhóc quá nhỏ, bé rất dễ thương, chúng tôi đã cười ngậm ngùi khi con đặt tất cả những thứ này," cô Madhu nói thêm.

Aayansh là một người khá chuyên nghiệp khi sử dụng các thiết bị thông minh. Cậu bé có thể đóng ứng dụng, duyệt qua danh bạ và thậm chí gửi email qua điện thoại của phóng viên NBC New York. "Trong tương lai, chúng tôi sẽ đặt những mật mã khó hoặc nhận dạng khuôn mặt để khi con nhấc điện thoại lên sẽ thấy nó trong tình trạng bị khóa", anh Pramod chia sẻ. Theo indiatoday

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