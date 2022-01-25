Bất ngờ kiểm tra hộp thư rác mà lại phát hiện đã trúng xổ số lên tới 3 triệu đô la Mỹ!

Một người phụ nữ tên Laura Spears đến từ Oakland, Hoa Kỳ đã mua một vé số cho kỳ quay Mega Millions vào ngày 31 tháng 12 trên MichiganLottery.com.

Theo Xổ số Michigan, vé của cô ấy khớp với năm quả bóng trắng được rút vào ngày 31 tháng 12 là 2-5-30-46-61. Cô ấy đã có được tăng giải thưởng độc đắc từ 1 triệu đô la lên 3 triệu đô la. Cô Spears cho biết: “Tôi thấy một quảng cáo trên Facebook rằng giải độc đắc Mega Millions đang tăng giá lên khá cao, vì vậy tôi đã đăng ký tài khoản của mình và mua một vé. Vài ngày sau, tôi đang tìm kiếm một email bị thiếu, tôi đã kiểm tra thư mục thư rác trong tài khoản email của mình.”

Cô Spears với giải thưởng độc đắc “Bất ngờ thay, tôi thấy một email từ Xổ số nói rằng tôi đã trúng giải. Tôi không thể tin được những gì mình đang đọc, vì vậy tôi đã đăng nhập vào tài khoản Xổ số của mình để xác nhận tin nhắn trong email. Tất cả vẫn rất sốc đối với tôi, tôi thực sự đã giành được 3 triệu đô la (Khoảng 67 tỷ 950 triệu đồng)! ” cô nói thêm. Cô ấy đã đến trụ sở công ty xổ số và nhận giải thưởng của mình, cô dự định chia sẻ số tiền với gia đình và nghỉ hưu sớm hơn dự định. Cô ấy cũng sẽ thay đổi cài đặt bảo mật email của mình.

Cô Spears chia sẻ: “Tôi chắc chắn đã thêm tài khoản Xổ số Michigan vào danh sách những người gửi quan trọng của mình trong email đề phòng trường hợp tôi đủ may mắn để có thể nhận được một email khác về một giải thưởng lớn.” Cô ấy quả thực là một người may mắn phải không nào?. Theo Indiatimes

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