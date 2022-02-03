Biến thể Omicron phiên bản 'tàng hình' xuất hiện tại 57 quốc gia trên thế giới, xét nghiệm PCR khó phát hiện

Thế giới 03/02/2022 09:49

Mới đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thông báo phiên bản mới của biến thể Omicron (BA.2) mà các nhà khoa học gọi là 'Omicron tàng hình' đã xuất hiện tại 57 quốc gia trên thế giới.

Trong bản cập nhật dịch tễ học hàng tuần, WHO cho biết kể từ khi xuất hiện vào cuối năm 2021, biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 đã nhanh chóng trở thành biến thể chủ đạo trên toàn cầu.

Hiện biến thể này đã chiếm tới 93% các mẫu xét nghiệm thu thập trong tháng qua. Omicron có các biến thể phụ gồm BA.1, BA.1.1, BA.2 và BA.3. Trong đó, số liệu từ cơ sở dữ liệu GISAID cho thấy BA.1 và BA.1.1 hiện chiếm hơn 96% tổng số mẫu nhiễm Omicron được giải trình tự gene.

Ngày 2/2, WHO kêu gọi các nước cân nhắc và thận trọng trong việc dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa chống dịch, trong bối cảnh thế giới vẫn chứng kiến số ca tử vong tăng mạnh. Tổng Giám đốc WHO cho biết, kể từ khi biến thể Omicron được phát hiện 10 tuần trước, có gần 90 triệu ca mắc Covid-19, cao hơn số ca nhiễm trong cả năm 2020. Bà Kerkhove cho biết, hơn 22 triệu ca nhiễm trong bảy ngày qua, phần lớn là do biến thể Omicron, cảnh báo làn sóng nhiễm Omicron vẫn chưa đạt đỉnh tại nhiều quốc gia.

Biến thể Omicron phiên bản 'tàng hình' xuất hiện tại 57 quốc gia trên thế giới, xét nghiệm PCR khó phát hiện - Ảnh 1
Siêu biến thể Omicron hiện đã lây lan hơn 50 quốc gia - Ảnh minh họa: Interent

Trong khi đó, biến thể Omicron đang lây lan mạnh ở châu Âu, khiến số ca mắc Covid-19 trong khu vực tiếp tục tăng vọt. Pháp dẫn đầu khu vực với hơn 400.000 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên gần 19,6 triệu ca. Đức ghi nhận 183.434 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 10.079.778 ca. Italia cũng ghi nhận thêm 133.142 ca mắc mới. Anh báo cáo 112.452 ca mắc mới. Với 125.836 ca mắc mới được ghi nhận, số ca mắc tại Nga hiện là 11.986.913.

Theo WHO, hiện vẫn còn rất ít thông tin về sự khác biệt giữa các dòng phụ của biến thể Omicron và tổ chức này kêu gọi có thêm các nghiên cứu về điều này, bao gồm độc lực, khả năng lây truyền, khả năng né tránh phản ứng miễn dịch.

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy rằng BA.2 có khả năng lây nhiễm cao hơn so với Omicron phiên bản gốc (BA.1).

Bà Maria Van Kerkhove, một trong những chuyên gia hàng đầu của WHO về Covid-19, cho biết thông tin về "Omicron tàng hình" rất hạn chế, nhưng một số dữ liệu ban đầu cho thấy BA.2 có "tốc độ tăng nhẹ so với BA.1."

Bà cũng nhấn mạnh Covid-19 vẫn là một căn bệnh nguy hiểm và người dân nên cố gắng phòng tránh lây nhiễm.

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Từ khóa:   Omicron Covid-19 WHO

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