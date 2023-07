Biến thể Omicron phiên bản 'tàng hình' xuất hiện tại 57 quốc gia trên thế giới, xét nghiệm PCR khó phát hiện

Trong bản cập nhật dịch tễ học hàng tuần, WHO cho biết kể từ khi xuất hiện vào cuối năm 2021, biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 đã nhanh chóng trở thành biến thể chủ đạo trên toàn cầu.

Ngày 2/2, WHO kêu gọi các nước cân nhắc và thận trọng trong việc dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa chống dịch, trong bối cảnh thế giới vẫn chứng kiến số ca tử vong tăng mạnh. Tổng Giám đốc WHO cho biết, kể từ khi biến thể Omicron được phát hiện 10 tuần trước, có gần 90 triệu ca mắc Covid-19, cao hơn số ca nhiễm trong cả năm 2020. Bà Kerkhove cho biết, hơn 22 triệu ca nhiễm trong bảy ngày qua, phần lớn là do biến thể Omicron, cảnh báo làn sóng nhiễm Omicron vẫn chưa đạt đỉnh tại nhiều quốc gia.

Siêu biến thể Omicron hiện đã lây lan hơn 50 quốc gia - Ảnh minh họa: Interent

Trong khi đó, biến thể Omicron đang lây lan mạnh ở châu Âu, khiến số ca mắc Covid-19 trong khu vực tiếp tục tăng vọt. Pháp dẫn đầu khu vực với hơn 400.000 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên gần 19,6 triệu ca. Đức ghi nhận 183.434 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 10.079.778 ca. Italia cũng ghi nhận thêm 133.142 ca mắc mới. Anh báo cáo 112.452 ca mắc mới. Với 125.836 ca mắc mới được ghi nhận, số ca mắc tại Nga hiện là 11.986.913.