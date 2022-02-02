Cha không hoàn hảo nhưng luôn yêu con theo cách của riêng mình và cũng có một cách yêu thương đầy ngọt ngào của người bố cạo đầu giống con gái nhỏ sau khi phẫu thuật não.

Một người cha đã cạo đầu giống hệt con gái mình sau khi cô bé phẫu thuật não trong bức ảnh được đăng tải gây xúc động mạnh trên mạng xã hội.

Người cha đã cạo đầu giống hệt những vệt sẹo trên đầu con gái nhỏ của mình sau khi cô bé phẫu thuật não

Mối quan hệ giữa cha và con gái không thể đo đếm được hoặc thậm chí không thể giải thích bằng lời. Nó rất ngọt ngào và trong sáng, cũng như bức ảnh được lan truyền này là ví dụ hoàn hảo cho điều đó. Một người cha đã cạo đầu giống với những vết sẹo trên đâuù của con gái sau khi bé phẫu thuật não, tình cảm lan tỏa trong bức ảnh gây xúc động mạnh trên mạng xã hội.

Trong bức ảnh đang được chia sẻ mạnh mẽ, có thể thấy người cha đang xoa đầu âu yếm con gái mình. Cả hai đều cạo trọc một phần tóc. Anh ta cũng có một hình vết khâu trên phần bị cạo giống như con gái bé nhot của anh ấy sau khi phẫu thuật não.

“Đứa bé nhỏ đã được phẫu thuật não và để lại những vết sẹo, bố nó cũng làm như vậy với chính mái tóc của anh ấy! Điều này làm tôi khóc!”, bình luận dưới bài đăng của bức ảnh kèm theo biểu tượng một trái tim ở cuối câu.

Sau khi được chia sẻ trên mạng, bức ảnh đã thu về hơn 7 nghìn lượt thích. Cư dân mạng yêu mến sự gắn bó của hai cha con và tràn ngập những lời chúc cũng như những lời khen ngọt ngào ở phần bình luận.

“Một cử chỉ tuyệt vời. Tôi hy vọng anh ấy và cô bé sẽ sớm ổn hơn bây giờ”, một cư dân mạng chia sẻ.

Một người dùng khác nhận xét, "Nếu điều đó không làm trái tim bạn rung động, bạn sẽ không phải là con người nữa đâu."

theo Indiatoday

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