Lao vào giải cứu cô gái mắc kẹt trên bãi biển, người đàn ông đỏ mặt khi phát hiện người phụ nữ ấy chỉ là...

Một cụ ông tên Chris Ford đang tìm kiếm gỗ lũa bị trôi dạt sau một cơn bão mới đổ bộ gần đây thì ống ấy bất ngờ bắt gặp thi thể một phụ nữ có vẻ ngoài xây xước với khuôn mặt cúi gằm. Mặc dù nhiếp ảnh gia đã nghỉ hưu này vẫn còn kinh hoàng về vụ việc nhưng ông vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi phát hiện ra ''nạn nhân'' chỉ là một con búp bê tình dục .

Sau khi tìm thấy con búp bê tình dục bị cắt xén, ông ta đã gọi đối tác của mình đến để chụp ảnh nó và sau đó rời khỏi nơi đó. Ông tự hỏi con búp bê này có thể xuất hiện từ đâu mà lại đáng sợ đến vậy?

Nhiếp ảnh gia 67 tuổi chia sẻ ''Đó là một hình dáng giống con người nhưng nó quá sạch sẽ và quá xinh và... nó không có đầu. Ngoài việc không có khuôn mặt, thân hình nó rất chính xác về mặt hình thể. Vì vậy, ngay sau khi tôi đến nhìn nó, tôi biết đó là một con búp bê tình dục.''

''Tôi luôn ra ngoài thu thập lũa sau những cơn bão vì vậy tôi hoàn toàn mong đợi một ngày nào đó sẽ nhìn thấy cơ thể người nhưng không bao giờ xuất hiện điều này. Chuyện này chắc chắn đã làm nên ngày đáng nhớ của tôi. Nó khiến tôi ngạc nhiên, nhưng chúng tôi chỉ có thể suy đoán nó đến từ đâu mà thôi''.

Ông ấy cũng chia sẻ thật lòng rằng ông ấy đã để con búp bê ở lại nơi tìm thấy nó sau khi chụp một vài bức ảnh.

Ông ấy nói: "Tôi chỉ cười khúc khích và thấy mọi thứ thật vui nhộn. Tôi đã nhìn thấy những con bò chết, những mảnh cá heo, hải cẩu, v.v. được nước biển rửa sạch nhưng chưa bao giờ bất cứ thứ gì giống như thế này. Nó còn bị gãy khớp vai do cánh tay phải bị cong ra sau".

Tuy nhiên, Chris có một giả thuyết về việc làm thế nào mà con búp bê tình dục lại đến được bãi biển đó.

Ông ấy nói, ''Đó là một kênh vận chuyển đông đúc với vô số tàu thuyền nên nó có thể đến từ một trong số những thuyền hàng của họ. Có thể vợ một ngư dân đã tìm thấy nó trong tủ và ném nó. Nó không có đầu, vì vậy có thể một người đánh cá biến thái nào đó đã vứt nó đi và quyết định làm sạch sẽ và giữ lại đầu của búp bê.Tôi chỉ có thể suy đoán tại sao như vậy mà thôi.''

"Tất cả chúng tôi đã có một màn cười về chuyện lạ lùng này. Cô ấy thực sự rất đẹp và tôi đã cố gắng giữ gìn sự kín đáo của cô ấy trong các bức ảnh."

Ông ấy thậm chí còn nói rằng một người dọn dẹp bờ biển đã lôi nó lên và ném nó cùng với đống rác nên con búp bê tình dục không thực sự có một cái kết tuyệt vời đâu.

Theo Indiatimes