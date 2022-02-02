Nhờ video thịnh hành của người dùng TikTok Hoa Kỳ đã giúp nhiều cô gái ngỡ ngàng nhận ra họ đang hẹn hò với cùng một người đàn ông

Mọi chuyện bắt đầu khi một người dùng có tên là Mimi Shou đăng trên TikTok về việc hẹn hò với một người đàn ông tên Caleb, và anh ta là người có vẻ đang hẹn hò với nhiều cô gái cùng một lúc.

Một cuộc gặp gỡ giữa những cô gái bắt đầu sau khi video của người dùng TikTok về một kẻ lừa tình tên Caleb được lan truyền.

Bạn có thể đã nghe nói đến, xem phim tài liệu hoặc chương trình truyền hình về những kẻ sát nhân giết người hàng loạt, nhưng bạn đã bao giờ nghe nói về kẻ “cua gái hàng loạt” chưa? Vâng, việc này không phải đùa đâu, một câu chuyện kinh hoàng về kẻ trăng hoa quen nhiều cô nàng một lúc đã khiến những người dùng TikTok ở New York thất kinh và có thể khiến bạn choáng váng.

Mọi chuyện bắt đầu khi một người dùng TikTok có tên là Mimi Shou đăng trên TikTok về việc khi ai đó hẹn hò với một người đàn ông tên Caleb. Đoạn clip được đăng vào thứ Ba tuần trước bắt đầu bàn tán xôn xao về một “thực thể” tên là 'West Elm Caleb'. Nghe có vẻ ma quái đúng không? Nhưng không, đây không giống bộ phim kinh dị Nightmare on Elm Street. Đó là câu chuyện về một người đàn ông hẹn hò với nhiều phụ nữ và đã lừa dối với tất cả các cô gái!

Trong khi Mimi Shou không hẹn hò với West Elm Caleb, nhưng các video của cô ấy đăng tải đã trở thành video xu hướng trên Tiktok, nhiều cô gái đã bắt đầu nhận ra mình cùng hẹn hò với một người đàn ông tên Caleb, người đã lừa dối họ chỉ vài tuần sau khi hẹn hò.

Theo báo cáo của tờ The Independent, cô Shou đã đăng một đoạn video về "West Elm Caleb" và khuyên người xem để ý những dấu hiệu của những người không có ý định cho một quan hệ nghiêm túc. Tin tức trong video lập tức lan truyền nhanh chóng trên TikTok và những cô gái ở thành phố New York đã cùng nhau vạch mặt kẻ trăng hoa xem hạnh phúc là “chợ tình” khi cùng lúc quen nhiều cô gái.

Theo Indiatoday

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