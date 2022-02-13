'Ông chồng của năm' nâng ghế bay lên hạng thương gia trong khi gửi vợ lại hạng phố thông lẻ loi một mình trên chuyến bay kéo dài tận 12 tiếng

Một người đàn ông đã gây ra rất nhiều sự phẫn nộ sau khi anh ta quyết định đổi mục ghế máy bay của mình lên hạng thương gia trong chuyến bay dài 12 giờ nhưng lại để vợ mình ở hạng ghế phổ thông.

Ảnh minh họa Anh chồng đã chia sẻ hoàn cảnh của mình trên trang web Reddit bằng cách ẩn danh và nói rằng: "Tôi và vợ tôi sẽ từ Nhật Bản đến Hoa Kỳ trong một tháng để nghỉ dưỡng, và khi chúng tôi đặt vé thì ban đầu chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ngồi cạnh nhau, nhưng sau đó tôi đã có chọn nâng cấp chỗ ngồi của mình lên hạng thương gia với đường bay dài và tôi đã làm như vậy." "Ay chà, vợ tôi không quá hài lòng về điều đó vì cô ấy muốn ngồi cùng nhau trên chuyến bay kéo dài 12 tiếng, nhưng vì bay qua đêm nên chúng tôi sẽ ngủ cả chuyến bay nên tôi không nghĩ việc ngồi cạnh nhau sẽ quan trọng."

"Tôi đã nói với vợ tôi về quyết định đó và cô ấy khó chịu vì cô ấy nghĩ rằng tôi chọn hạng thương gia hơn là bên cạnh cô ấy và điều đó dường như thật thô lỗ với vợ mình. Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy chỉ ghen tị với tôi một cách trêu đùa chọc ghẹo thôi nhưng vợ tôi đã bực bội và bảo tôi yêu cầu hãng hàng không xem liệu tôi có thể chuyển ghế trở lại ghế hạng phổ thông hay không". Ảnh minh họa Tuy nhiên, người đàn ông chia sẻ thêm rằng anh ta từ chối chuyển sang lại hạng phổ thông vì anh ta muốn có cơ hội ngồi ở hạng thương gia.

Hầu hết những người trên diễn đàn mạng đều đứng về phía người vợ và đá xéo anh ta vì khá ích kỷ chỉ nghĩ đến mình. Ảnh minh họa Một người dùng mạng cho biết quan điểm rằng "Có thể nâng cấp cả hai ghế của hai vợ chồng hoặc không, nâng cấp chỉ của mình bạn là rất ích kỷ". Một người dùng mạng khác bình luận như sau "Bạn đã bỏ rơi vợ mình theo đúng nghĩa đen và sau đó chẳng nghĩ đến cảm xúc của vợ mình, cô ấy hoàn toàn có quyền khi khó chịu về hành động của bạn". Một số người thậm chí còn chia sẻ câu chuyện của chính họ, họ cũng đã từng được đề nghị tương tự về việc được nâng ghế lên hạng cao hơn nhưng họ đã không chấp nhận. Một người dùng cho biết: "Một lần, trên chuyến bay 2 giờ về nhà từ Disney, hãng hàng không đề nghị nâng hạng tôi lên hạng thương gia với giá 50 đô la. Còn lại của phần ghế của gia đình sẽ không được nâng cấp. Tôi đã từ chối việc này. Chúng tôi là gia đình và chúng tôi muốn đi du lịch cùng nhau". Vậy theo bạn, bạn nghĩ như thế nào về quyết định của người chồng?

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