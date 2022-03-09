Đàn ông Hàn Quốc nhạy cảm quá mức với biểu tượng 'ngón tay', lí do được hé lộ khiến người nước ngoài vừa khó hiểu vừa thấy kì cục

Thế giới 09/03/2022 18:17

Hàng loạt những tấm áp phích, quảng cáo hay đơn giản chỉ là những khoảnh khắc đời thường bị cánh mày râu Hàn Quốc chỉ trích vì sử dụng biểu tượng 'hai ngón tay chụm vào nhau'.

Vào đầu năm 2022, thương hiệu đồ ăn nhanh McDonald's đã đăng 1 bài viết trên mạng xã hội Twitter với nội dung: "Gõ biểu tượng 2 ngón tay chụm nhau để lấy 1 miếng khoai tây chiên". Bài viết này ngay lập tức thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng với 23.000 lượt thích và 14.500 lượt retweet.

Đàn ông Hàn Quốc nhạy cảm quá mức với biểu tượng 'ngón tay', lí do được hé lộ khiến người nước ngoài vừa khó hiểu vừa thấy kì cục - Ảnh 1

Tuy nhiên, mọi thứ chỉ vui trước khi những người đàn ông Hàn Quốc nhìn thấy bài viết này. Họ tỏ ra rất tức giận và yêu cầu McDonald's gỡ ngay tấm ảnh xuống.

Theo tờ Los Angeles Times, nguyên nhân đàn ông Hàn Quốc nhạy cảm với biểu tượng trên là bởi phụ nữ xứ sở kim chi thường sử dụng chúng để chế giễu và lên án nạn bất bình đẳng giới trong xã hội.

Vào năm 2021, nhiều người đàn ông Hàn Quốc đã tỏ ra rất tức giận, cho rằng hình ảnh trên tờ áp phích của GS25 đã chế nhạo kích thước bộ phận sinh dục của họ. Tấm áp phích mô tả một chiếc lều, một khu rừng, một bếp lửa trại bập bùng và hai ngón tay sắp nắm lấy chiếc xúc xích. Họ đe dọa tẩy chay GS25 - công ty trị giá hàng tỷ USD đã phát hành quảng cáo này.

Đàn ông Hàn Quốc nhạy cảm quá mức với biểu tượng 'ngón tay', lí do được hé lộ khiến người nước ngoài vừa khó hiểu vừa thấy kì cục - Ảnh 2

Mặc dù nhà thiết kế đã lên tiếng rằng thiết kế của mình là không phải “một biểu hiện của sự căm ghét đàn ông”. Thế nhưng, GS25 vẫn kỷ luật nữ nhân viên và đưa lời xin lỗi công khai.

Tại xứ kim chi, có vẻ như chỉ cần đàn ông thể hiện nỗi khó chịu xuất phát từ sự nhạy cảm quá mức của mình, các doanh nghiệp sẽ cúi đầu xin lỗi để xoa dịu họ.

Trong thời gian gần đây, nam giới Hàn Quốc đã lùng sục nhiều quảng cáo và tuyên bố chúng mang nội dung “ghét bỏ đàn ông”, dù thực tế không phải vậy. Chúng chứa hình ảnh vô hại, chẳng hạn hai ngón tay kẹp thẻ tín dụng, lon cà phê espresso, thậm chí là vaccine Covid-19.

Trong nhiều trường hợp, bị can, bao gồm cả cơ quan cảnh sát và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, phải gỡ bỏ áp phích tuyên truyền và gửi lời xin lỗi vì đã làm tổn thương cảm xúc của đàn ông.

Cũng vào năm 2021, trên trang Instagram gần 1 triệu người theo dõi, cô nàng Lee Chaeyeon (IZ*ONE) đã đăng một bức ảnh lên story với dòng chữ "Bạn của tôi bé bằng hạt đậu này" và câu chuyện tập vũ đạo qua gương. Nhưng bỗng nhiên bức ảnh đã bị report xoá mất vì một lý do đầy bất ngờ.

Đàn ông Hàn Quốc nhạy cảm quá mức với biểu tượng 'ngón tay', lí do được hé lộ khiến người nước ngoài vừa khó hiểu vừa thấy kì cục - Ảnh 3

Story này đã bị xoá mất và được Instagram thông báo đã vi phạm điều khoản cộng đồng.  Netizen và các fan của cô nàng đã rất quan tâm về vấn đề này, vì không hiểu được tại sao bức ảnh kia lại bị report xoá mất. Đã có nhiều dự đoán cho rằng, bức ảnh này bị xoá do có hình ảnh bàn tay nắm lại và giơ 2 ngón để áng chừng một vật gì đó.

Lý do là vì trong ảnh có ký hiệu tay, đàn ông Hàn Quốc rất không thích cử chỉ tay này vì cho rằng đây là hành động xúc phạm, chê bai họ bị yếu sinh lý và việc report một Instastory rất bình thường của Chaeyeon phần nào thể hiện mặc cảm của họ trong hành động này.

Tuy nhiên, netizen cho rằng đàn ông Hàn Quốc đã quá nhạy cảm, hình ảnh này chẳng có ý nghĩa gì như họ nghĩ và việc công kích những thứ liên quan đến biểu tượng ngón tay chụm lại thế này chỉ khiến netizen quốc tế biết tới "điều xấu hổ của đàn ông Hàn Quốc" nhiều hơn mà thôi.

Theo Yonhap

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Từ khóa:   Xã hội Hàn Quốc tin đời sống tin tức chuyện lạ

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