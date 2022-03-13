Cho rằng việc mặc áo croptop là đi ngược lại với truyền thống và danh dự của cả gia đình, cậu em trai 17 tuổi đã ra tay giết hại người chị chỉ mới 20 tuổi của mình.

Tờ Metro đưa tin, ngày 6/3 vừa qua tại Kurdistan, Iraq, cô gái 20 tuổi là một TikToker khá nổi tiếng tên là Eman Sami Maghdid đã bị giết hại man rợ. Điều khiến cho người ta phẫn nộ đó chính là danh tính của hung thủ không ai khác chính là em trai ruột của cô - Maghdid và cậu chỉ mới 17 tuổi. Eman đã bị chính em trai ruột của mình bắn chết bởi 8 hoặc 9 viên đạn Theo truyền thông địa phương, Maghdid đã sát hại chị mình trên đường gần Sân bay Quốc tế Erbil, Kurdistan bằng một khẩu súng với 8 hoặc 9 phát đạn vào người. Sau khi gây án, Maghdid đã ẩn náu tại nhà một người bạn nhưng nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ.

Điều khiến cho dư luận không khỏi bất bình nhất không phải là thân phận của hung thủ hay sức ảnh hưởng của nạn nhân trên mạng xã hội mà là nguyên do của sự việc. Được biết, Maghdid đã lên kế hoạch giết chết chị mình vì muốn "bảo vệ danh dự cho gia đình". Việc Eman mặc áo crop top là 'giọt nước làm tràn ly' khiến em trai lên kế hoạch sát hại cô Maghdid cho rằng việc Eman thường xuyên đăng tải các bức ảnh, video tự tin về cơ thể mình là hành vi tội lỗi và đáng xấu hổ vì đã đi ngược lại chuẩn mực đạo đức của phụ nữ Hồi giáo. Bức ảnh gần đây nhất của Eman với chiếc áo croptop để lộ eo của Eman giống như "giọt nước tràn ly" với Maghdid và đã khiến cho hắn ta cảm thấy ô nhục nên mới tiến hành lên kế hoạch giết hại chị mình.

Được biết, Eman là nạn nhân thứ 11 tính từ đầu năm đến nay tại Kurdistan bị giết với lý do "bảo vệ danh dự". Tin tức về cái chết của cô được đăng tải vào đúng ngày 8/3 cũng đã khiến cho dư luận trở nên sục sôi và phẫn nộ. Hình ảnh hung thủ và đồng phạn bị bắt giữ tại cơ quan điều tra Hiện tại không chỉ trong khu vực Kurdistan hay Iraq mà dư luận tại nhiều nước thuộc Trung Đông cũng đang phản ứng gay gắt trước vụ án của Eman trước tình trạng nữ giới bị đối xử bất công và hành hung cũng như giết hại dã man bởi vì cac lý do lien quan đến Hồi giáp. Ảnh: Metro

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