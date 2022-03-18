Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đã bị bắt vì cưỡng hiếp con gái riêng của vợ ở tuổi vị thành niên trong nhiều năm.

Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeonbuk (Hàn Quốc) thông báo hôm nay (18/3) họ đã bắt giữ một người đàn ông tên A ở độ tuổi 40 vì vi phạm Đạo luật đặc biệt liên quan đến trừng phạt tội bạo lực tình dục.

Ông A bị buộc tội liên tục tấn công tình dục con gái riêng của vợ - Bé B (10 tuổi), trong suốt 6 năm qua.

Kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát cho thấy ông A có hành vi đe dọa, như gửi tin nhắn cho B yêu cầu quan hệ tình dục với ông theo định kỳ.

Có thông tin cho rằng bé gái B không thể nói ra sự thật tổn thương sâu sắc này tuy rất đau đớn vì bị xâm hại tình dục nhưng nếu nói cho mẹ và đứa em thì B sợ họ khó xử.

Mẹ của B phát hiện ra sự việc này đã muộn màng và mới đây bà đã trình báo cảnh sát về ông A và ông A đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Một viên cảnh sát cho biết: "Có vẻ như nạn nhân đã phải chịu đựng nỗi đau tinh thần trong một thời gian dài. Thật khó để xác nhận sự thật cụ thể vì lo ngại về sự tổn thương, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ người bị hại".

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