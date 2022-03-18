Cảnh sát đã bắt giữ một người phụ nữ khoảng 40 tuổi vì nghi ngờ đã phóng hỏa căn hộ trong khách sạn của mình và cầm hung khí nhằm vào giám đốc quản lý tòa nhà.

Ảnh minh họa

Sở cảnh sát Guro Seoul đã truy tố A với tội danh đe dọa người khác bằng dao. Vào khoảng 7h40 tối ngày 17/3, chuông báo cháy vang lên, nguyên nhân là do người phụ nữ này đã đốt cháy quần áo của mình và sau đó đã cầm dao đe dọa giám đốc quản lý tòa nhà để ông không thể vào phòng được.

Cảnh sát đã được điều động đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo giám đốc quản lý tòa nhà rằng: “Một người phụ nữ Việt Nam đã cầm dao và gây náo loạn sau khi đốt phá nhà.”

Một sĩ quan cảnh sát được cho là đã bị thương ở vùng ngón tay trong quá trình khống chế nghi phạm.

Cảnh sát sẽ yêu cầu lệnh bắt giữ A trong ngày hôm nay và điều tra chi tiết về động cơ và tình hoành cảnh phạm tội của nghi phạm.

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