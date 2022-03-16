Sở cảnh sát Gangnam ở Seoul đã giữ lại một rapper nổi tiếng để điều tra về sự cố phóng hỏa vì lí do muốn tự sát.
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Theo News 1, một rapper A (18 tuổi, Hàn Quốc), người đã làm nên tên tuổi của mình khi xuất hiện trong các show thử giọng hip-hop như “Show Me the Money” và “High School Rapper” đã đưa ra lựa chọn cực đoan trong một căn hộ tại Gangnam, Seoul vào sáng ngày 16/3.
Rất may tại thời điểm đó, người bạn B đang ngủ cùng phòng đã thức dậy và dập tắt ngọn lửa kịp thời dù đồ đạc cùng một vài nơi đã bị thiêu trụi. Hiện tại, sức khỏe cả hai đều không có vấn đề gì.
Cảnh sát đã đến hiện trường sau khi nhận được tin báo. Cả A và bạn cùng phòng đều tự nguyện đi đến đồn cảnh sát viết bản tường trình trước khi trở về nhà.
Cảnh sát đang xem xét có nên lập hồ sơ vụ án về cáo buộc đốt phá đối với A sau khi xác định nguyên nhân chính xác.
Theo News 1