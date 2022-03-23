Mặc dù vụ việc đã xảy ra trong một thời gian dài nhưng hành vi vô nhân tính ấy chỉ được đưa ra ánh sáng khi chính con gái ruột của bị cáo đến khai báo với cảnh sát.

Theo The Sun và Daily Mail đưa tin, mới đây, Machelle Hackney (48 tuổi) cùng hai con trai ruột là Logan (28 tuổi) và Ryan (26 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng nằm ở phía nam quận Maricopa, bang Arizona (Mỹ) với cáo buộc liên quan đến việc giam giữ, bạo hành 7 đứa con nuôi trong độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi. Tại thời điểm đó, bị cáo đang điều hành kênh Youtube "Fantastic Adventures" chuyên đăng tải các video do chính những người con nuôi tham gia diễn xuất. Theo ước tính, kênh này có hơn 800.000 lượt theo dõi và hơn 240 triệu lượt xem, thu về được khoảng hơn 1.3 triệu USD (hơn 29 tỷ đồng) từ Youtube.

Những tưởng với khoản thu nhập đó, những đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng trong một điều kiện tốt. Tuy nhiên, trên thực tế chúng lại bị mẹ nuôi coi như công cụ kiếm tiền mà ngược đãi hết lần này đến lần khác. Góc khuất đằng sau kênh Youtube 'Fantastic Adventures' khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh: Chụp màn hình Khi tiến hành kiểm tra căn hộ theo lời tố cáo của con gái Machelle, cảnh sát đã tìm thấy 1 đứa bé đang bị nhốt bên trong tủ quần áo trong khi 6 nạn nhân khác lại xuất hiện với nước da nhợt nhạt và có dấu hiệu bị suy dinh dưỡng trầm trọng nghi bị bỏ đói lâu ngày.

Cảnh sát còn biết được những đứa trẻ tội nghiệp không được đến trường mà phải ở nhà để quay video và sẽ bị phạt nếu quên thoại hoặc không tuân theo chỉ dẫn của mẹ khi quay phim. Thậm chí khi không đạt được lượt xem như mong muốn người phụ nữ độc ác lại trút giận trên các con. Các biện pháp “dạy con” của cô ta rất tàn độc như: đánh con bằng mắc áo hoặc thắt lưng, bắt các con tắm bằng nước đá, dùng bình xịt hơi cay để xịt vào mặt và cơ thể của lũ trẻ, bỏ đói rồi nhốt chúng vào tủ quần áo trong nhiều ngày. Ngay cả khi bị bắt giữ, ác nữ này vẫn kiên quyết phủ nhận mọi chuyện và khẳng định rằng bản thân chỉ phạt con nuôi khi không nghe lời bằng cách cho chúng đứng trong góc nhà. Tuy nhiên, hai con trai của Machelle đã thú nhận từng chứng kiến tận mắt mẹ mình ngược đãi và tra tấn lũ trẻ nhưng lại không có can đảm báo cáo vụ việc với cảnh sát mà chỉ có thể âm thầm cung cấp thức ăn cho các em. Bị chính con ruột vạch trần, bà mẹ độc ác đã buộc phải ra hầu tòa với 24 tội danh lạm dụng trẻ em, 5 tội danh bắt cóc và 1 tội danh hành hung người khác. Nhưng cô ta đã không may mắn đổ bệnh và qua đời trong thời gian bị giam giữ trong tù. Kênh Youtube sau vụ việc cũng đã bị xóa vĩnh viễn.

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