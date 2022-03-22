Người Hàn luôn bị ám ảnh về ngoại hình, nguyên nhân do đâu?

Thế giới 22/03/2022 09:21

Ngoại hình là một trong những tiêu chí hàng đầu khi đánh giá một cá nhân trong xã hội Hàn. Nhiều người Hàn tin rằng ngoại hình đẹp sẽ mang lại nhiều thuận lợi trong cuộc sống, và đó chính là lợi thế cạnh tranh lớn nhất.

Người Hàn từ xa xưa đã có một câu triết lý rằng: "Cơ thể bạn là tài sản số một bạn sở hữu trong cõi đời này". Điều đó phần nào cho thấy người Hàn Quốc đặc biệt coi trọng cơ thể, coi trọng vẻ ngoài, nhất là phụ nữ.

Người Hàn luôn bị ám ảnh về ngoại hình, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 1

Người Hàn Quốc nói chung và người trẻ nói riêng không ngại ngần hỏi nhau về ngoại hình. Những người xấu, da tối màu, cơ thể mập mạp thường trở thành mục tiêu công kích của người khác. Thornberry - giáo viên người Mỹ tại Hàn Quốc kể lại: "Khi người Hàn nghĩ bạn béo, người ta sẽ không ngần ngại nói thẳng vào mặt bạn".

Người Hàn luôn bị ám ảnh về ngoại hình, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 2

Từ tận trong tiềm thức, người Hàn Quốc luôn bị ám ảnh bởi việc phải duy trì hình ảnh cá nhân một cách chỉn chu, đẹp đẽ nhất có thể, từ ăn mặc lộng lẫy, chưng diện phụ kiện trang sức tinh tế đến lái xe hơi sang trọng, sống trong khu dân cư cao cấp. Thậm chí muốn có hình tượng đẹp thì bản thân còn phải được nhận vào trường đại học danh tiếng, tốt nghiệp rồi phải có chỗ làm trong các công ty hàng đầu. Kết quả là, trong xã hội Hàn Quốc, muốn đánh giá ai đó chỉ cần dựa vào các tiêu chí kể trên để xem người này đã đáp ứng được bao nhiêu.

Người Hàn luôn bị ám ảnh về ngoại hình, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 3

Quan điểm về cái đẹp ở Hàn Quốc đã trở nên vô cùng cực đoan: Người có ngoại hình xấu bỗng trở thành khiếm khuyết trong xã hội. Các bạn trẻ khi đi học dễ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường vì quá xấu. Khi lớn lên, họ mất đi cơ hội về việc làm và hôn nhân vì vẻ ngoài không bắt mắt. Chính vì quan niệm như vậy, học sinh – sinh viên tại Hàn Quốc có một cuộc chạy đua để thay đổi ngoại hình. Từ phong cách thời trang, cách trang điểm, kiểu tóc cho đến việc thay đổi gương mặt của mình sao cho đúng mốt nhất.

Người Hàn luôn bị ám ảnh về ngoại hình, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 4

Nhiều người Hàn tin rằng ngoại hình đẹp sẽ mang lại nhiều thuận lợi trong cuộc sống, và đó chính là lợi thế cạnh tranh lớn nhất. Quan niệm ấy ăn sâu vào lối suy nghĩ của mọi người, đến nỗi các sinh viên đại học còn được khuyến khích nên tìm đến dao kéo để trùng tu nhan sắc, nâng cao cơ hội tìm được việc làm trong tương lai, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn với tỷ lệ thất nghiệp cao như hiện tại.

Khi được hỏi về món quà nhân ngày lễ, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp gương mặt háo hức của những cô học sinh Hàn Quốc: "Mẹ tớ cho tớ đi cắt mí". Ở Hàn Quốc, phẫu thuật cắt mắt hai mí được xem là một món quà phổ biến mà các bậc phụ huynh thường tặng thưởng cho con cái họ khi chúng tốt nghiệp cấp ba và đỗ đại học. Vào kì nghỉ Đông, các cơ sở y khoa chật kín học sinh cấp Một, cấp Hai cùng các bà mẹ.

Người Hàn luôn bị ám ảnh về ngoại hình, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 5

Nguồn: Tổng hợp, dịch

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