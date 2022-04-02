Nữ hoàng sexy thế hệ mới của Kpop – Hwasa tung ảnh khoe dáng chuẩn đồng hồ cát khiến bao người ngưỡng mộ

Sao quốc tế 02/04/2022 23:05

Những shot hình tạo dáng táo bạo của cô nàng cá tính Hwasa luôn khiến người nhìn phải trầm trồ.

Mới đây, thành viên nhóm nhạc MAMAMOO - Hwasa đã đăng một số bức ảnh trên Instagram của mình.

Nữ hoàng sexy thế hệ mới của Kpop – Hwasa tung ảnh khoe dáng chuẩn đồng hồ cát khiến bao người ngưỡng mộ - Ảnh 1
Nữ hoàng sexy thế hệ mới của Kpop – Hwasa tung ảnh khoe dáng chuẩn đồng hồ cát khiến bao người ngưỡng mộ - Ảnh 2

 Trong các bức ảnh, Hwasa khiến người nhìn ghen tỵ với nhan sắc độc lạ, cá tính cùng thân hình chuẩn đồng hồ cát. Không hổ danh là nữ thần sexy thế hệ mới của Kpop, Hwasa luôn biết cách khiến cho bản thân nổi bật lên bằng vẻ quyến rũ trong những tấm hình được đăng tải.

Nữ hoàng sexy thế hệ mới của Kpop – Hwasa tung ảnh khoe dáng chuẩn đồng hồ cát khiến bao người ngưỡng mộ - Ảnh 3
Nữ hoàng sexy thế hệ mới của Kpop – Hwasa tung ảnh khoe dáng chuẩn đồng hồ cát khiến bao người ngưỡng mộ - Ảnh 4

Người hâm mộ còn dồn sự chú ý vào chiếc đồng hồ của một thương hiệu sang trọng mà cô nàng Hwasa đang đeo. Được biết, chiếc đồng hồ có giá 13,3 triệu won (khoảng 250 triệu VNĐ)

Nữ hoàng sexy thế hệ mới của Kpop – Hwasa tung ảnh khoe dáng chuẩn đồng hồ cát khiến bao người ngưỡng mộ - Ảnh 5

Gần đây, trong 1 tập của series MMM_Where are we now - bộ phim tài liệu đầu tiên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Mamamoo được phát hành vào ngày 25/3, Hwasa đã chia sẻ về cảm xúc mà cô ấy phải trải qua kể từ khi ra mắt, đặc biệt là thời gian cô bị những bình luận ác ý tấn công về ngoại hình và quan điểm 'không bra' (không nội y) của cô nàng.  

Những chia sẻ của cô nàng đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ rất nhiều cô gái tại Hàn Quốc.

Theo Tenasia

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Từ khóa:   Hwasa sao Hàn Quốc Kbiz

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