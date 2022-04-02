Mua được nhà sau hơn 50 năm tích góp, 'bố của Ha Ri' trong Hẹn hò chốn công sở tiết lộ về sóng gió trong sự nghiệp 20 năm làm diễn viên phụ

Sao quốc tế 02/04/2022 23:07

Nam diễn viên Kim Kwang Kyu đã mua được nhà lần đầu tiên sau 56 năm. Những chia sẻ của nam diễn viên cũng chính là tâm tư của hàng triệu công dân đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Trong đoạn trailer trong chương trình I Live Alone của đài MBC được phát sóng vào ngày 1, 'bố của Ha Ri' Kim Kwang Kyu đã xuất hiện và chia sẻ về niềm vui của bản thân khi mua được căn nhà cho chính mình.

Mua được nhà sau hơn 50 năm tích góp, 'bố của Ha Ri' trong Hẹn hò chốn công sở tiết lộ về sóng gió trong sự nghiệp 20 năm làm diễn viên phụ - Ảnh 1

"Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mua được 1 căn nhà. Trước kia tôi sống trong một căn chung cư cho thuê. Phải mất đến 56 năm mới có thể mua được 1 căn nhà như thế này. Tôi đã bài trí toàn bộ theo phong cách suite đơn giản và thoải mái nhất". 

Hai năm trước, Kim Kwang Kyu cũng đã xuất hiện trong chương trình và bày tỏ nỗi buồn khi không có nhà.

Mua được nhà sau hơn 50 năm tích góp, 'bố của Ha Ri' trong Hẹn hò chốn công sở tiết lộ về sóng gió trong sự nghiệp 20 năm làm diễn viên phụ - Ảnh 2
Mua được nhà sau hơn 50 năm tích góp, 'bố của Ha Ri' trong Hẹn hò chốn công sở tiết lộ về sóng gió trong sự nghiệp 20 năm làm diễn viên phụ - Ảnh 3
Căn nhà mới của nam diễn viên

Trong chương trình, nam diễn viên cũng thú nhận rằng mình từng bị lừa đảo tiền thuê nhà khiến toàn bộ tài sản tích cóp được trong 10 năm đóng vai phụ "tan thành mây khói". Ngoài ra, Kim Kwang Gyu cũng bày tỏ sự nuối tiếc khi không mua 1 căn chung cư ở Cheongdamdong khi nó có giá 600 triệu KRW, giờ giá căn hộ đó đã tăng lên đến 2 tỷ KRW (xấp xỉ 38 tỷ VNĐ). Anh tự trách mình vì đã không mua được nhà bất chấp lời khuyên của người bạn thân Yook Joong wan.

Hoàn cảnh của Kim Kwang Gyu cũng giống rất nhiều người lao động Hàn Quốc.

Mua được nhà sau hơn 50 năm tích góp, 'bố của Ha Ri' trong Hẹn hò chốn công sở tiết lộ về sóng gió trong sự nghiệp 20 năm làm diễn viên phụ - Ảnh 4
Gía nhà đất cao ngất ngưỡng luôn là gánh nặng với giới trẻ Hàn Quốc

Khi giá bất động sản lên cao, chỉ những người giàu hoặc có mức thu nhập cao mới có đủ điều kiện mua nhà. Còn lại, phần lớn những người có thu nhập thấp đều phải ở trong những căn nhà trọ chật hẹp. Giấc mơ có một căn nhà thuộc về riêng mình gần như bất khả thi với họ.

Mua được nhà sau hơn 50 năm tích góp, 'bố của Ha Ri' trong Hẹn hò chốn công sở tiết lộ về sóng gió trong sự nghiệp 20 năm làm diễn viên phụ - Ảnh 5
Nam diễn viên trong bộ phim Hẹn Hò Chốn công sở

Nam diễn viên Kim Kwang Kyu vừa góp mặt trong bộ phim Hẹn Hò Chốn công sở trong vai bố của nữ chính Shin Ha Ri. Với nhiều năm kinh nghiệm cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, nam diễn viên luôn khiến khán giả xem phim Hàn yêu mến. 

Theo Huffingtonpost

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Từ khóa:   Diễn viên Hẹn hò chốn công sở sao Hàn Quốc Kbiz

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