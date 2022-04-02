Hình ảnh hậu trường những tập cuối cùng của 'Tuổi 25, tuổi 21' được tung ra, netizen nghẹn ngào trước 'tình bạn ấm áp' của dàn diễn viên

‘Tuổi 25 tuổi 21’ đã tung ra những bức ảnh hậu trường để xoa dịu những tiếc nuối của khán giả trước khi 2 tập cuối được phát sóng vào tuần sau.

Chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc, bộ phim ‘Tuổi 25 tuổi 21’ (tvN) đã công bố cảnh hậu trường đầy tình cảm và tiếng cười của dàn diễn viên trong phim. Ảnh hậu trường những tập cuối của phim 'Tuổi 25 tuổi 21' Bộ phim truyền hình ‘Tuổi 25 tuổi 21’ (đạo diễn Jung Ji Hyun, Kim Seung Ho) là bộ phim về sự lạc lối và trưởng thành của những thanh niên bị vụt mất ước mơ của bản thân vào những năm 1998. Sau khi phát sóng tập đầu tiên, bộ phim liên tục lập các kỷ lục như đạt tỷ lệ người xem cao nhất trong 14 tập liên tiếp, Nam Joo Hyuk và Kim Tae Ri chiếm vị trí số 1 và số 2 trong hạng mục diễn viên phim truyền hình và chỉ số ảnh hưởng nội dung (CPI Powered by RACOI) đã liên tục chiếm vị trí số 1 trong vòng 4 tuần.

Hơn hết là các diễn viên của ‘Tuổi 25 tuổi 21’ như Kim Tae Ri, Nam Joo Hyuk, Kim Ji Yeon (Bona), Choi Hyun Wook và Lee Joo Myung đang thể hiện "tinh thần đồng đội hoàn hảo” với mối quan hệ gắn bó rất thân thiết được xây dựng trong thời gian quay phim. Ảnh hậu trường những tập cuối của phim 'Tuổi 25 tuổi 21' Kim Tae Ri - Nam Joo Hyuk - Kim Ji Yeon (Bona) - Choi Hyun Wook - Lee Joo Myung, một nhóm 5 người đã tập hợp lại để chụp một bức ảnh tình bạn thân thiết. Họ tạo dáng vlive với nụ cười vô cùng tươi tắn trên môi càng thể hiện khung cảnh ấm áp ở trường quay phim. Ngoài ra, Kim Tae Ri - Kim Ji Yeon (Bona) - Choi Hyun Wook - Lee Joo Myung còn khoác vai nhau tại trường trung học Taeyang – nơi chứa đựng những kỷ niệm thời đi học của bốn người để lưu giữ lại những khoảnh khắc cuối cùng này.

Ảnh hậu trường những tập cuối của phim 'Tuổi 25 tuổi 21' Kim Tae Ri đã mang đến bầu không khí hòa thuận tại trường quay khi trên môi cô nàng luôn là một nụ cười rạng rỡ. Vai trò của Nam Joo Hyuk là "người tạo ra nụ cười tại trường quay" với sự hài hước đặc trưng của anh chàng. Bằng những lời thoại dí dỏm và hành động tinh nghịch, nam diễn viên đã đóng vai trò là công thần hàng đầu khiến toàn bộ trường quay chìm trong ‘biển cười’. Công ty sản xuất Hwa&Dam Pictures chia sẻ: "Các diễn viên Kim Tae Ri - Nam Joo Hyuk - Kim Ji Yeon (Bona) - Choi Hyun Wook - Lee Joo Myung chính là nguồn động lực chính để tạo ra một trường quay đầy tiếng cười. Các diễn viên đã thể hiện hết mình cho đến cuối cùng". Tập 15 của bộ phim truyền hình ‘Tuổi 25 tuổi 21’ (tvN) sẽ được phát sóng lúc 21h10 (giờ Hàn Quốc) ngày 2/5.

Tập 4 của 'bom tấn' Pachinko chuẩn bị được phát sóng, 'tra nam' Lee Min Ho xuống nước năn nỉ người yêu và quyết định cuối cùng của Sun Ja sẽ là ai ? Pachinko là câu chuyện bắt đầu từ một tình yêu bị ngăn cấm. Đây được xem là tác phẩm vẽ nên một kỷ nguyên không thể quên về chiến tranh, hòa bình, tình yêu, sự chia ly, chiến thắng và những quyết định giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-hau-truong-nhung-tap-cuoi-cung-cua-tuoi-25-tuoi-21-duoc-tung-ra-netizen-nghen-ngao-truoc-tinh-ban-am-ap-cua-dan-dien-vien-459644.html